Lo qué necesitan América, Cruz Azul, Toluca Tigres y Rayados para avanzar a Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Se disputaron los juegos de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 y para la vuelta, los equipos mexicanos; América, Cruz Azul, Toluca Tigres y Rayados de Monterrey necesitan de ciertos marcadores para poder avanzar a los Cuartos de Final.

Aquí te diremos el escenario que tiene cada equipo mexicano.

América cerca de asegurar su pase en casa

América llega con ventaja pues lograron la victoria de vistantes al ganar 1-0 ante Philadelphia Union. Los de Coapa avanzan a la siguiente fase si en el juego de vuelta ganan o empatan el partido.

¡Finaliza el partido de Ida! 🦅

Nos llevamos la victoria, los vemos en casa para la Vuelta. pic.twitter.com/1BKAQMhoa9 — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Para que haya tiempo extra, solo se puede si Philadelphia Union gana 0-1. Pero en caso de que Philadelphia gane por uno o más goles de diferencia, siendo el marcador 1-2, 2-3, 1-3, etcetera, avanzaría el equipo de la MLS por sus goles de visitante.

Toluca busca remontar con su afición

En el caso del Toluca, llega de perder 3-2 ante San Diego FC, por lo que, si quiere avanzar el primer escenario es ganar 1-0 o por diferencia de dos goles. Empatar o perder en el juego de vuelta, provocaría la eliminación de los diablos.

Para que haya tiempos extra, sería con el marcador de 3-2. De igual forma, ganar 4-3 o cualquier marcador superior por diferencia de un gol podría causar su eliminación de los Diablos pues avanzaría San Diego por goles de visitante.

Tigres por un resultado histórico

Tigres necesita hacer un partido clave para poder avanzar. En la ida terminó perdiendo 3-0 ante Cincinnati, por lo que en el Volcán necesita ganar el marcador por diferencia de cuatro o más goles.

En caso de ganar 3-0 se tendría tiempo extra. Cual otro resutado como una victoria por una diferencia menor a cuatro goles, un empate o una derrota en el juego de vuelta sería la eliminación de los felinos.

Cruz Azul vs Rayados de Monterrey: solo uno avanza

Cruz Azul sacó una ventaja considerable al ganar en el juego de ida ante Rayados de Monterrey, el equipo celeste logró ganar 2-3 de visita por lo que para avanzar a la siguiente fase requiere de ganar o empatar en el juego de vuelta. Es tan buena la ventaja que consiguió el equipo celeste que aun perdiendo 0-1 o 1-2, clasiifcaría pues al empatar el marcador global, sería el equipo que más goles anotó de visita.

Los tiempos extra solo se daría con un marcador de 2-3 a favor de Rayados. Por su parte, Rayados de Monterrey solo avanzaría de fase si logra ganar por diferencia de dos goles en el marcador como: 0-2, 1-3, 2-4. Por otra parte, podría avanzar por diferencia de un gol con marcadores por arriba del 3-4 pues tendría mayor cantidad de goles de visitante.