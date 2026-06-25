Ex seleccionado nacional confesó que en Chivas no lo dejaron salir a Europa

La polémica se generó alrededor de las Chivas de Guadalajara, pues un ex futbolista del equipo hizo un par de confesiones en una charla con el recordado y querido Chatón Enríquez. Ante eso, el ex seleccionado nacional indicó que en su momento no lo dejaron salir al futbol europeo. Estas fueron las palabras de Néstor Vidrio.

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¿Quiénes evitaron que Néstor Vidrio saliera de Chivas a Europa?

En la actualidad los podcasts se convirtieron en espacios donde se hacen confesiones bastante privadas. En este caso, el ex futbolista del Guadalajara indicó que en su momento, la directiva del chiverío impidió su salida al viejo continente. Aunque elogió el trato de Jorge Vergara, los encargados del área deportiva no permitieron su salida ante el momento en que Néstor presentó la oferta que llegó desde Portugal.

“De hecho las ofertas de Europa llegan cuando llego. Tuve una charla con Jorge Vergara, que en paz descanse, porque la verdad mis respetos, 10 puntos como persona. Les presenté la oferta del Lisboa de Portugal, pero ya había pasado el draft y en ese momento me explicaron que Chivas se imposibilitaba de contratar a alguien más… entonces no me podía ir”.

Las palabras del ex defensa del Guadalajara fueron directas, indicando que a pesar de que todos se sentaron a negociar, gente como Francisco Palencia y Rafa Puente Jr impidieron su salida. Dicha decisión justificada precisamente por la temporada en la que se presentó la oferta, donde el Rebaño Sagrado se vería impedido de suplir un fichaje que para ellos tenía bastante peso.

¿Néstor Vidrio negó que le va a las Chivas?

Es normal que los jugadores “cambien de equipo” por el recorrido que toman a lo largo de su carrera. Pero justamente se hizo más polémica con la entrevista de Néstor y el Chatón cuando el invitado al podcast admitió que no quería ir a Chivas. Ante eso, los aficionados recordaron el lugar donde se formó el campeón olímpico, que es el archirrival de la ciudad: los rojinegros del Atlas. En ese sentido, se hizo obvio el debate, dejando en claro que sus declaraciones no cayeron tan bien en el entorno del conjunto rojiblanco.