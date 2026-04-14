Neuer calienta el duelo de vuelta entre Bayern vs Real Madrid

En la antesala de uno de los partidos más esperados de la temporada, Manuel Neuer levantó la voz con un mensaje claro: respeto total al rival, confianza en su equipo y una sensación que no pudo ocultar, la ausencia de Thibaut Courtois para este choque clave entre Bayern Múnich y Real Madrid.

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El guardameta del conjunto bávaro reconoció que le habría gustado enfrentar al portero belga, quien se perderá el encuentro por lesión. Para Neuer, Courtois forma parte de una élite de arqueros que han marcado época en el fútbol mundial, junto a nombres históricos que también mencionó como referentes.

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Courtois, una ausencia que pesa en la Champions

Durante la conferencia de prensa, Neuer fue cuestionado sobre su portero favorito de la historia, pero más allá de elegir a uno, destacó la calidad que existe en esa posición.

En ese contexto, no dudó en mencionar a Courtois como uno de los mejores de los últimos años. El alemán también recordó a leyendas como Oliver Kahn, Peter Schmeichel, Iker Casillas y Gianluigi Buffon, dejando claro que la portería ha sido históricamente una posición llena de figuras de élite.

"Es una pena que falte Courtois para un partido importante", expresó Neuer, dejando ver el respeto que existe entre dos de los mejores guardametas del planeta.

Bayern confía, pero no se confía

Más allá de la baja del arquero madridista, el enfoque del Bayern está en lo que pueda hacer dentro del campo. Tras la victoria 1-2 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, Neuer fue claro: la eliminatoria sigue abierta.

"Puede pasar de todo. Jugamos contra el Real Madrid, un desafío y una tarea difícil", señaló el capitán alemán, consciente de la capacidad del conjunto merengue para remontar en cualquier escenario.

El Bayern jugará en casa, con el respaldo de su afición, un factor que Neuer considera clave. Sin embargo, también dejó claro que no deben confiarse por la ventaja mínima obtenida en la ida.

En caso de que el partido se defina desde los once pasos, el arquero aseguró que tiene estudiados a los posibles tiradores del Real Madrid, aunque reconoció que la intuición también juega un papel fundamental, como ocurrió en aquella histórica tanda de penales de 2012.

Finalmente, Neuer habló sobre el momento del equipo, destacando el trabajo colectivo y la adaptación a la idea del entrenador. Con la motivación al máximo y la posibilidad de acercarse a una nueva final de Champions, el Bayern se prepara para una noche que promete emociones al límite.

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