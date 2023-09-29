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Fútbol

Memes y reacciones de la falla de Neymar ante el Al Shabab

Neymar tuvo la oportunidad de meter el primer gol del encuentro ante el Al Shabab pero este lo erró y las reacciones y los memes no se hicieron esperar

Neymar en Arabia Saudita
|REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

Neymar tuvo la oportunidad de abrir el marcador ante el Al Shabab desde los once pasos, pero este lo falló ante un atajadon del arquero, Kim Seung-Gyu.

El jugador brasileño sigue sin poder estrenarse con el Al Hilal en la Liga Saudí y ahora las reacciones y los memes no se han hecho esperar tras la falla.

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Los memes y reacciones

Fue desde la vía de la pena máxima en el minuto 37 que Neymar desaprovechó la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero el arquero fue la estrella del momento.

Un disparo con su pierna derecha, cruzado, no fue suficiente para que el portero no pudiera atajarlo.

Hasta ya están cuestionando si fue la mejor decisión para Neymar irse al fútbol árabe.

Posteriormente el jugador dio dos asistencias, la primera para Koulibaly y así dar poner el 1-0 en el encuentro y la segunda para Aleksander Mitrovic, sin embargo, Neymar está para marcar goles, cosa que aún no ha podido hacer.

El partido terminó 2-0 a favor del equipo local, pero Neymar no pudo anotar nuevamente con el Al Hilal. Su próximo partido será contra el Nassaji Mazandaran en la AFC Champions League el 3 de octubre y contra el Al-Akhdoud en la liga saudí el 7 de octubre.

por otra parte, el Al Shabab tendrá su compromiso contra el Al Riyadh el 5 de octubre.

Ahora el Al Hilal es el nuevo líder de la Liga Saudí mientras que el Al Shabab se queda en la onceava posición.

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