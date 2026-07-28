Nico Carrera responde sin filtros: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”
En una entrevista exclusiva, Nico Carrera habla con total franqueza sobre el proyecto de su equipo, la presión por competir y por qué el valor de una plantilla no define el éxito.
en una entrevista exclusiva y deja una frase que ya genera conversación: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”. 🎙️
Durante la charla, el futbolista comparte su visión sobre la competencia, el compromiso del equipo, la importancia del trabajo colectivo y los retos que enfrentan a lo largo de la temporada. Además, habla sobre las críticas, las expectativas y la mentalidad con la que buscan competir al máximo nivel.