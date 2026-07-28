Nico Carrera responde sin filtros: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”

en una entrevista exclusiva y deja una frase que ya genera conversación: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”. 🎙️

Durante la charla, el futbolista comparte su visión sobre la competencia, el compromiso del equipo, la importancia del trabajo colectivo y los retos que enfrentan a lo largo de la temporada. Además, habla sobre las críticas, las expectativas y la mentalidad con la que buscan competir al máximo nivel.

