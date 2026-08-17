Nicolás Ibáñez es el problema de Cruz Azul; este dato lo comprueba

Sin lugar a dudas, Nicolás Ibáñez es un ariete que tuvo grandes momentos dentro de la Liga BBVA MX. Brilló con San Luis y desde ahí se convirtió en un elemento deseado por muchos equipos del entorno mexicano. Ante eso, su etapa con Cruz Azul no ha sido la mejor y además se manifestó recientemente que vive una maldición con La Máquina cada vez que anota gol.

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¿Por qué la afición de Cruz Azul señala a Nicolás Ibáñez?

Aunque el entorno digital siempre tiene estos espacios donde se manifiestan descontentos contra distintas figuras del futbol, en semanas recientes se ha visto que una parte de la afición cementera no está contenta con sus arietes. Han criticado a Gabriel Fernández y a Nicolás Ibáñez, por lo que se siente algo de tensión en críticas hacia dicha zona del campo.

Sin embargo, en esas casualidades que se presentan en el futbol, en lo que se ha jugado este semestre, cada vez que Nico anota el Cruz Azul pierde. Marcó su primer gol de la temporada contra el Atlante y cayeron 3-2; anotó ante Chicago Fire y perdieron 2-1; para que finalmente anotara sobre Xolos y cayeran también 2-1.

Y estas cifras toman aún mayor relevancia cuando se manifiesta que en cada oportunidad que el delantero se queda sin tanto, La Máquina gana sus partidos. El ariete de 31 años no le marcó al San Luis, ni al Puebla, ni al Philadelphia Union... ni al New York City FC. Por eso en redes sociales se ha propagado la idea de que Nico tiene una maldición consigo.

@cfcruzazul Así se vio y se escuchó el gol de Nicolás Ibáñez en Tijuana 👀🔊 ♬ sonido original - Cruz Azul

¿Cuáles son las cifras de Nicolás Ibáñez con Cruz Azul?

El ariete llegó desde Tigres, como un elemento bastante interesante para tener un ‘9’ de calidad. Lamentablemente las lesiones y su falta de gol le han puesto una gran piedra sobre la espalda. Por ello la afición de Cruz Azul ha presionado mucho al ex Pachuca y San Luis. Desde su arribo a principios de 2026, Nicolás Ibáñez ha jugado en 21 oportunidades, marcó en 7 ocasiones, dio una asistencia y suma casi 1000 minutos en cancha.