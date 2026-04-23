¡Rompe el silencio! Nicolás Larcamón explota tras ser despedido por Cruz Azul “no la entiendo, no la comparto”

Este jueves 23 de abril de 2026, Nicolás Larcamón se tomó un momento para poder hablar antes los medios luego de que ayer miércoles 22 de abril del 2026, se confirmó que dejaba de ser entrenador de Cruz Azul a tan solo una jornada de que termine el Clausura 2026 e inicia la Liguilla.

Las palabras de Nicolás Larcamón tras quedar fuera de Cruz Azul

El entrenador explicó que tiene enojo por la decisión, una que no comparte y que no termina de entender el motivo por el que la tomaron pues destacó que hace 19 días se encontraban invictos por 3 meses, el equipo puede cerrar como el que más puntos logró entre Apertura y Clausura, ganar un millón de dólares y clasificados para pelear por el título en la Liguilla.

Considera que es un momento de esos feos que tiene la profesión, pero se siente agradecido con la afición, con los jugadores que reveló fue una despedida con muchos sentimientos ya que tenían buena relación.

"Con una sensación inesperada, con bronca, la realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de 3 meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada. Estábamos a cuatro días de lograr ser el mejor equipo de toda la temporada y ganar 1 millón de dólares con lo que eso representa para el club. Aparte con todas las emociones que genera la despedida tan sentida con el grupo, teníamos una relación espectacular. De manera imprevista y sobre todo con la bronca también de poder jugarnos nuestra suerte en la Liguilla, es un momento de esos feos que tiene esta profesión. A veces son esas decisiones que uno poco entiende y basadas en cosas que uno no consideraría tanto pero bueno toca asumir, toca seguir. Agradecido con la afición y con los jugadores.

"La verdad, vuelvo a repetir, no me queda más que respetar la decisión claramente. No la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define. Entiendo que escuchando un poco la opinión popular pero no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de cuestiones que lógicamente en 18 días vuelvo a repetir, se tuvieron malos 18 días pero al fin de cuentas había, todavía mucho para dar".