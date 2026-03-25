ÚLTIMA HORA: Estrella queda fuera del Cruz Azul vs Atlético Nacional por acusaciones de abuso contra una mujer de 19 años

En las últimas horas, se dio a conocer que una figura quedó fuera de la convocatoria para el partido de Cruz Azul vs Atlético Nacional debido a una denuncia por presunto abuso sexual.

El jugador que quedó fuera de la convocatoria y que fue apartado del equipo es Nicolás Rodríguez Calderón, futbolista del Atlético Nacional. El club colombiano informó en un comunicado en sus redes sociales que tras la denuncia al futbolista, el club muestra su apoyo a la persona que realizó la denuncia y por su reglamento interno, mientras están las investigaciones, el jugador no será parte de las actividades que tenga el equipo profesional.

"Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón.

Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones.

De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional".

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/UzVpUY9QJs — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2026

Fecha y hora del Cruz Azul vs Atlético Nacional

En un encuentro amistoso entre Cruz Azul vs Atlético Nacional, para que ambos equipos se mantengan en ritmo durante el parón de la fecha FIFA.

El juego se va a disputar en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio PayPal Park de San José, California.