Mazatlán anuncia una nueva salida para el Apertura 2023

Este lunes 10 de julio de 2023, el conjunto de Mazatlán confirmó a través de sus redes sociales una nueva baja en el plantel en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX. Fue con ayuda de un video que confirmó la salida del portero Nicolás Vikonis.

En la publicación del club, le agradecieron al portero por todo lo que hizo en el equipo y le confirmaron que Mazatlán siempre será su casa. Por último, le desearon éxito en lo que siga y que recordara que a donde quiera que vaya siga arrebatando.

“¡Gracias, @nicovikonis27! Mazatlán siempre será tu casa. Éxito en lo que sigue, y recuerda, a donde quieras que vayas continúa... #ARREbatando”.

En el video que publicó el equipo, sale el portero Nicolás Vikonis dedicando un emotivo mensaje al equipo, a la institución y a la afición.

Las palabras de despedida de Vikonis

El guardameta decidió dedicar unas palabras en el video y confesó que ha sido un lindo proceso el que tuvo en Mazatlán y que se va tras haber cumplido los objetivos que la directiva le puso desde que llegó al equipo.

“Bueno para mi la verdad que ha sido un proceso hermoso, en esta oportunidad que me toca despedirme de un ciclo como en otras instituciones que me ha tocado, creo que lo lindo es poder tener un sentimiento similar; de haber cumplido una tarea, de haber podido conectar muy fuerte con la afición, de haber cumplido mucha parte de los objetivos que la directiva me puso al momento de llegar acá e integrarme a este proyecto”.

Además, agregó que se va muy feliz de haber sido cañonero y de haber sido un habitante de Mazatlán.

“La verdad que me lo he pasado demasiado feliz, han sido casi tres años que he disfrutado mucho ser un cañonero. He disfrutado muchísimo ser un habitante de Mazatlán”.

Vikonis le manda mensaje a Mazatlán

Vikonis compartió el video que publicó el equipo cañonero, y les respondió que son una gran historia en su vida, se van a querer para siempre y agregó que se verán de nuevo.

“La gratitud es la memoria del corazón; sos una hermosa historia de mi vida Maza!! Nos queremos para siempre , y te veo a la vuelta @MazatlanFC”.

