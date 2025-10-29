¡NO ES BROMA! Gigante del futbol español jugaría amistoso en Perú

Partido inédito es el que busca el Barcelona en pleno diciembre de este año para recuperar lo que suponía iban a ganar en Miami con un partido de liga contra el Villarreal. Perú; el país que suena fuerte desde medios catalanes para ser sede de un compromiso amistoso del club culé ante Universitario de Deportes, actual monarca de la liga andina y líder en el presente torneo.

Según información de Mundo Deportivo, el golpe que significó la cancelación del juego en la Florida ante el Submarino Amarillo derivó en buscar opciones para recuperar un poco lo perdido. Con ello, la propuesta desde suelo peruano sería irrechazable para el Barcelona tras los siete u ocho millones de dólares que llegarían a las arcas culés.

Cabe destacar que, la misma fuente señaló que Joan Laporta se habría reunido con Hansi Flick; director técnico y 'Deco'; Director Deportivo en la Ciudad Deportiva blaugrana para informarle sobre esta opción y reiterarle el tema económico. De hecho, el club ibérico también habría recibido una propuesta por parte de Libia para celebrar un cotejo en diciembre y ésta sería rechazada por temas de seguridad que no eran garantizados.

Finalmente, el partido contra Villarreal si se celebrará en el Estadio de La Cerámica el 21 de diciembre como se había establecido a inicios de temporada, dejando un amargo sabor de boca en las directivas de ambos clubes y sobretodo a Javier Tebas; Presidente de La Liga quien expuso que se había perdido una gran oportunidad para dar a conocer el futbol español de manera internacional.