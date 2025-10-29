¡Iría Liguilla DIRECTA! IA predice el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

A dos fechas de finalizar el Apertura 2025, con la herramienta de Open AI y solo nueve puntos por disputarse, los lugares del uno al cinco parecen inamovibles, con Toluca liderando la Liga MX por diferencia de goles junto a Tigres (2) y Cruz Azul (3). La verdadera pelea se encuentra en la parte baja de la zona de clasificación, donde cinco equipos buscan asegurar el último boleto directo a la Liguilla.

El Apertura 2025 representa además el último torneo con el formato de Play In, una reclasificación al estilo NBA que la Liga MX implementó para darle más espectáculo al campeonato. Sin embargo, el sistema no ha sido del todo bien recibido por la afición ni por varios clubes. En este formato, los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar disputan dos plazas adicionales a la Liguilla.

En esta recta final, Santos (20 puntos), Juárez (20), Tijuana (21), Pachuca (22) y Chivas (23) protagonizan la lucha por ese último pase directo. De acuerdo con el rendimiento reciente de los equipos y sus próximos enfrentamientos, ChatGPT, impulsado por Open AI, predice quién se quedará con el codiciado sexto lugar.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Los duelos clave rumbo al cierre del torneo

Cada punto en las dos jornadas restantes será decisivo. Los enfrentamientos entre rivales directos podrían definir el futuro inmediato de varios clubes.

Santos visitará a Necaxa y después enfrentará a Pachuca.



Pachuca se medirá ante Chivas y cerrará contra Santos.



Tijuana jugará de visitante frente a Pumas y cerrará contra Atlas.



Juárez visitará al Atlético de San Luis y finalizará ante Querétaro.

La presión aumenta y cualquier tropiezo podría dejar fuera a un equipo que hoy se mantiene en zona de clasificación. Con un margen tan corto, cada gol y cada punto pueden definir el destino de los aspirantes al último boleto directo.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

El análisis de Open AI considera más de 50 variables estadísticas, entre ellas el rendimiento ofensivo, la diferencia de goles, la efectividad como local y visitante, así como la tendencia de los últimos encuentros. Con base en estos datos, el modelo proyecta que Guadalajara se mantendrá en la sexta posición, asegurando su clasificación directa a los cuartos de final del Apertura 2025.

Según las proyecciones:

Guadalajara tiene un 55 % de probabilidad de conservar el sexto lugar si logra sumar al menos cuatro puntos.



Pachuca cuenta con un 35 % de posibilidades, dependiendo de un tropiezo del Rebaño.



Tijuana mantiene un 10 % de opciones, mientras que Juárez y Santos tienen menos del 5 % de probabilidades de lograr el pase directo.

De confirmarse este escenario, Pachuca, Tijuana, Juárez y Santos disputarían el Play In, buscando los últimos boletos para la Liguilla.

Con nueve puntos por disputarse, el margen es mínimo. Una sola victoria o derrota puede cambiarlo todo, especialmente con duelos directos entre aspirantes. Chivas depende de sí mismo, Pachuca busca asaltar el sexto lugar y Tijuana confía en cerrar con fuerza.

La inteligencia artificial ha hablado:

Guadalajara es el principal candidato para quedarse con el último pase directo. Pero en el futbol mexicano, los algoritmos pueden fallar y la cancha sigue siendo quien tiene la última palabra.