¡No es la Liga MX! El título con el que sueña Antonio Mohamed

Antonio Mohamed y los Diablos Rojos del Toluca viven una historia de amor que parece no va a terminar pronto. El famoso 'Turco' se coronó nuevamente campeón del futbol mexicano y le dio tanto la onceava como la décimo segunda estrella al cuadro mexiquense. A pesar de que en su etapa como estratega choricero lleva cinco títulos, hay un torneo que aún no gana el argentino y lo tiene en la mira el próximo año: la Liga de Campeones de la Concacaf.

En entrevista exclusiva con el periodista David Medrano de TV Azteca Deportes, Mohamed fue tajante con lo que quiere en el futuro como estratega choricero: ''Totalmente feliz, salió todo como lo planeamos. Así que muy contento, bueno ellos tienen jerarquía, tienen recambio, tienen un gran recambio. Así que bueno, pero creo que somos justos ganadores. Primero la directiva, esto arranca de la cabeza, después el gran plantel que tenemos, nada se trabaja tranquilo y nosotros pudimos hacer lo nuestro. Vamos por la Concachampions.'', dijo el director técnico argentino.

Un trofeo que no ha podido levantar

El palmarés de Mohamed en el balompié mexicano está a la altura de pocos estrategas en el futbol mexicano; cinco ligas de la Liga MX (Xolos de Tijuana, Rayados de Monterrey, Club América y dos con los Diablos Rojos del Toluca), dos Copas MX y un Campeón de Campeones lucen en las vitrinas del estratega sudamericano.

Ahora como actual monarca del futbol mexicano, Mohamed y sus pupilos están en la Concacaf Liga de Campeones como uno de los grandes candidatos a llevarse el título internacional y clasificarse a la Copa Interamericana 2025.

