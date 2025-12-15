OFICIAL: Así queda la tabla de CAMPEOANTOS, tras el título de Toluca tras los penales vs Tigres en la Liga BBVA MX

El bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca, tras una kilómétrica tanda de penales, no sólo es una herida para Tigres. Lo es, también, para las Chivas de Guadalajara , que vieron como su dominio en la tabla de campeonatos de la Liga BBVA MX no sólo quedó rebasado hace unos años por el América y, ahora, también alcanzado por los del Estado de México.

Pero... tras el bicampeonato por los dirigidos de Antonio Mohamed, ¿cómo queda la tabla de los campeones de la Liga MX?

Máximos ganadores en la Liga MX

América / 16 campeonatos Toluca / 12 campeonatos Chivas de Guadalajara / 12 campeonatos Cruz Azul / 9 campeonatos León / 8 campeonatos Tigres / 8 campeonatos Pumas / 7 campeonatos Pachuca / 7 campeonatos Santos Laguna / 6 campeonatos

¿Cuándo ganó más campeonatos el Toluca?

Pese al bicampeonato conseguido en el Clausura y Apertura 2025, la década de los 2020 no es la más exitosa en la historia del Deportivo Toluca. De hecho, la década en la que más títulos ganó el cuadro mexiquense fue la que comprende entre el 2000 y el 2010, en la que ganaron cuatro títulos.

Fue el Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005 y Apertura 2008 los cuatro títulos que consiguieron los mexiquenses en esa década. En este conteo no se cuenta el conseguido en el Bicentenario 2010, debido a que se cuenta en la siguiente década.

¿Cuántos bicampeones hay en torneos cortos en la Liga MX?

El cuadro que dirige Antonio Mohamed se unió a un selecto club de bicampeones en torneos cortos en la Liga MX, que incluyen sólo cinco integrantes. Estos son:



Pumas

León

Atlas

América

Toluca

Sin embargo, el América se mantiene como el único club en el futbol mexicano que se ha convertido en tricampeón del futbol mexicano en torneos cortos (que se adoptaron desde 1996), luego de que ganara los títulos del Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024.

