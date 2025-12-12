No le gustaba el box, le prometió a su mamá comprarle una MANSIÓN y ahora construye su camino en el boxeo profesional

Marco Alonso Verde Álvarez, quien de niño lloraba al acudir al gimnasio porque no disfrutaba ponerse los guantes, enfrentará este sábado 13 de diciembre su cuarta pelea profesional en su ciudad natal. El medallista olímpico de plata en París 2024 llega a esta cita bajo la dirección de Eddy Reynoso y con la intención de cerrar un año perfecto.

Verde, hoy considerado uno de los proyectos más constantes del boxeo mexicano, ha dejado atrás aquellas dudas infantiles para consolidar un inicio de carrera que suma tres triunfos consecutivos. Su objetivo inmediato es concluir 2025 con marca de 4-0.

Este sábado, el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Mazatlán albergará su duelo ante el estadounidense Raphael “Trouble” Igbokwe, un zurdo con más de 20 peleas profesionales cuyo estilo busca medir la capacidad de adaptación del boxeador sinaloense. La contienda está programada para las 23:00 horas (centro de México).

Te puede interesar: ¿Quién es Raphael Igbokwe, rival de Marco Verde?

El inicio profesional de Verde ha sido especialmente intenso

Tras obtener la medalla de plata en París 2024 dentro de la categoría de 71 kg, mantuvo como principal motivación la promesa que expresó en X en 2020: trabajar para que su madre tuviera una mansión. Con ese impulso dio el salto al profesionalismo sin pausas y, desde mayo, ha sumado tres victorias: un nocaut técnico en el primer round ante Michel Polina, una decisión unánime sobre Cristian Montero en Culiacán y un triunfo por KO en el cuarto episodio frente a Sona Akale en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Mansión para mamá es todo lo que yo quiero — Marco Alonso Verde OLY (@MarcoAGreen) November 6, 2020

Su incorporación al equipo de Eddy Reynoso ha marcado una nueva etapa en su desarrollo. Aunque mantiene su preparación con el equipo encabezado por Radamés Hernández, la gestión de su trayectoria está en manos de un equipo reconocido por su trabajo en el máximo nivel del boxeo internacional.

Marco Verde llega a la función con récord de 3-0 (2 KOs), mientras que Igbokwe presenta marca de 17-6 (7 KOs) y registra como antecedente más reciente una derrota en diciembre de 2024 frente a Sadriddin Akhmedov.

La pelea entre Marco Verde y Raphael Igbokwe podrá verse en vivo a través de Azteca 7, así como en Azteca Deportes y Box Azteca, sus plataformas digitales y su App oficial.