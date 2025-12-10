¿Quién es Raphael Igbokwe, rival de Marco Verde?

Raphael “Trouble” Igbokwe es un boxeador estadounidense de 33 años que llega al combate contra Marco Verde con una trayectoria profesional de casi una década desde su debut el 14 de marzo de 2015. Acumula un récord de 17 victorias, con 7 nocauts, y 6 derrotas, de las cuales 3 han sido por la vía rápida. Su porcentaje de nocauts es cercano al 30.4%, derivado de 7 definiciones antes del límite de rounds en un total de 23 peleas.

Igbokwe nació el 19 de octubre de 1992 y reside en Houston, Texas, donde también representa a los Houston Hitmen en la Team Combat League. Se desempeña como zurdo, una característica que suele complicar a los rivales, y registra una estatura de 178 centímetros con 180 centímetros de alcance, compitiendo regularmente en la división de peso medio.

En su trayectoria se ha enfrentado de manera constante a oponentes invictos o de alto nivel, entre ellos destacan Israil Madrimov, ante quien perdió por decisión unánime en una pelea donde el uzbeko escuchó la campana final por primera vez en dos años, y Serhii Bohachuk, quien lo superó por nocaut técnico.

En su actuación más reciente, el 13 de diciembre de 2024, cayó por nocaut frente a Sadriddin Akhmedov, entonces con marca invicta de 14-0. Meses antes, en octubre de 2023, había derrotado por decisión unánime al también invicto Imaud Louis, que llegaba con 6-0.

La experiencia acumulada durante casi diez años, su condición de zurdo y el nivel de oposición enfrentado colocan a Igbokwe como el rival más exigente para Marco Verde, quien inició su carrera profesional en mayo de 2025 y mantiene un récord invicto con tres. Para Verde, medallista de plata olímpico en París 2024 y ganador de oro en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos 2023, la pelea representa una prueba clave en el comienzo de su camino profesional.