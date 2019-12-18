The Pokémon Company podría llamar a juicio a responsables de filtraciones

Ciudad de México.- Con la llegada del internet, los foros y las redes sociales cada vez es más difícil más mantener en secreto proyectos relevantes que estén por salir, tal como pasó con Avengers: Endgame o con el anuncio de Overwatch 2.

De igual forma pasó con la más reciente entrega de la saga Pokémon, Espada y Escudo, donde por medio de filtraciones la comunidad conoció las novedades y cambios que el título traería como el entorno en el que iban a desarrollar los juegos o la llegada de la evolución Gigamax.

Con base a estos sucesos, The Pokémon Company a través de Nintendo consiguió un permiso de citación judicial a favor de la compañía para que pueda citar a los responsables de realizar la filtraciones en las plataformas de 4chan y Discord, sitios donde comenzaron a publicar las filtraciones para después difundirlas en las redes sociales, bajo el concepto de daños y perjuicios irreparables con este permiso otorgado por el gobierno Estadounidense, The Pokémon Company podrá solicitar a los responsables de 4chan y Discord los datos de quienes hicieron estas filtraciones a fin de llevarlos a juicio y paguen una cuantiosa indemnización por la información filtrada.