Noticias del América HOY viernes 19 de diciembre del 2025: Allan Saint-Maximin, Agustin Palavecino, Lichnovsky, Víctor Dávila y más de ÚLTIMA HORA

Allan Saint-Maximin recibe permiso de la directiva para presentarse hasta después con el equipo

Allan Saint-Maximin no se ha presentado a entrenar con el conjunto del América por una situación personal. La directiva decidió darle un permiso por el fallecimiento de un familiar por lo que le dieron dos días para estar cerca de su familia y se presentará con el equipo hasta el sábado 20 de diciembre del 2025.

Agustin Palavecino se alejaría del América

Diferentes medios han asegurado que Agustin Palavecino es uno declos jugadores que interesa en Coapa para ser refuerzo. En los últimos días, se ha detallado que la directiva ya no tendría tanto interes en el jugador por el alto precio que pide Necaxa.

La llegada de Palavecino dependería de la salida de un jugador del equipo para que tenga espacio y pueda ser titular.

Emiliano Gómez, Agustín Palavecino, Fernando Tapia & Kevin Castañeda.



Los jugadores que están más cerca de fichar por el club. 🦅👀 pic.twitter.com/o2GV7ADsMI — Línea Azulcrema 🦅 (@Linea_azulcrema) December 5, 2025

Además, no la tiene tan sencillo el América pues Cruz Azul estaría en la lucha por hacerse de los servicios del jugador, lo que podría causar una "pelea" entre ambos equipos por ver quien logra ficharlo.

Lichnovsky y Víctor Dávila saldrían del América

Dos de los jugadores que podrían salir del equipo del América son Lichnovsky y Víctor Dávila que no han tenido tantos minutos en el terreno de juego. La propia afición a pedido su salida en varias ocasiones pero hasta el momento, el equipo no tendría ninguna oferta por alguno de los dos jugadores. Con sus posibles salidas, el club tendría espacio de poder fichar a extranjeros que puedan darle otra cara al equipo.