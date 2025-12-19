Noticias del Cruz Azul HOY viernes 19 de diciembre del 2025: Miguel Borja, Agustin Palavecino, Bryan Casas y más de ÚLTIMA HORA

Cruz Azul ha iniciado a buscar refuerzos para el Clausura 2026 y ya tiene sus primera bajas del plantel, por lo que los rumores de posibles nuevas llegadas y salidas del equipo han inundado las redes sociales.

Es por eso que aquí te daremos a detalle todo lo que necesitas saber sobre los rumores de llegadas o salidas de jugadores de Cruz Azul.

Se complica la llegada de Miguel Borja

En los últimos días, Miguel Borja ha sido uno de los delanteros más sonados para poder llegar como refuerzo a Cruz Azul, pero en las últimas horas, diferentes medios en Argentina han revelado que su llegada a México se ve complicada pues el futbolista le habría pedido a su agente mantenerse en el futbol argentino y estaría viendo una posible oferta de Boca Jrs.

La Máquina tendría que seguir viendo otras opciones para reforzar a la delantera o hacer una oferta que pueda seducir al jugador de llegar a México.

El club 🇲🇽 que venía llevando la delantera por Miguel Borja es #CruzAzul, avanzado en montos y tema contrato, pero el ex #River le manifestó a su agente el deseo de seguir en Argentina, por eso como anticipó @Tato_Aguilera en #Boca comenzaron a negociar con el OK del colombiano. pic.twitter.com/YshGC22e0a — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) December 19, 2025

Agustin Palavecino podría no llegar a Cruz Azul

En los últimos días, la posible llegada de Agustin Palavecino a Cruz Azul se ha empezado a enfriar pues no han podido llegar a un acuerdo para fichar al mediocampista.

Fuentes cercanas a TV Azteca Deportes confirmaron hace tres semanas que la Máquina buscaría fichar a Palavecino, pero en los últimos días, la directiva podría considerar hacer otro fichaje en vez del argentino.

En los siguientes días se podría tener más información al respecto sobre si Cruz Azul seguirá buscando concretar el fichaje.

‼️ Sigue Cruz Azul sin empujar una buena oferta por Palavecino, y es que primero buscan liberar la plaza de NFM. Será larga la novela y podría adelantarse América, quien también sólo permanece en conversaciones. pic.twitter.com/eJfRFBFh89 — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) December 19, 2025

Bryan Casas no se queda en Cruz Azul

Cruz Azul no hizo valida la opción de compra por el delantero Bryan Casas que se encontraba de prestamo en la categoria sub-21, por lo que regresará a Necaxa.

La Máquina tendrá otro delantero centro para la cartegoria al dejar ir al delantero que fue referente y logró marcar varios goles.