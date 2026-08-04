¡Nuevo mexicano a Brasil! Conoce a Badir Flores

El balompié brasileño no es una escena realmente explorada por futbolistas mexicanos a lo largo de la historia. Y aunque se indicó interés por algunas figuras de Liga MX desde el Brasileirao, los que están dando los primeros pasos son los juveniles aztecas. En este caso, se confirmó que Badir Flores se incorporará a las fuerzas básicas del Fluminense.

¿Quién es Badir Flores, nuevo refuerzo del Fluminense?

El futbol mexicano tiene entre sus grandes deudas para crecer, la exportación de talento a las mejores ligas del mundo. Aunque siempre se apunta a Europa, en tiempos recientes el país sudamericano ha surgido como opción para algunos elementos. Ahora, se indica que un futbolista que se formaba en las academias de la MLS dio el salto para buscar el sueño en el Brasileirao.

La información no es muy extensa, pues es un adolescente joven categoría 2012. Badir Flores Alcocer es un zaguero central zurdo que mide 1.82 y aunque no está confirmado… parece que tiene las dos nacionalidades: brasileña y mexicana. Con esto, se entiende que el vínculo con este país sería bastante importante.

Se reporta que es nacido en Monterrey y el equipo donde vivió sus primeros pasos en su etapa formativa, es el AC River de la MLS Next. Según lo poco que cuentan sus redes sociales, también ha participado en visorias realizadas por parte de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que hay esperanza de que encuentre un gran nivel en su llegada a Brasil.

Badir Flores: ¿cuántos futbolistas mexicanos han jugado en Brasil?

Justamente un canterano del América se encuentra en el Flamengo, llegado en marzo de 2026. Se espera que cumpla el año de préstamo e incluso hay opción de que los sudamericanos compren la carta de Diego Reyes Costilla. Pero además de este caso reciente, son escasos los futbolistas que probaron suerte en Brasil.

Históricamente se tiene registro de 4 futbolistas que pisaron el Brasileirao o sus divisiones inferiores: Antonio De Nigris que tuvo un breve paso por Santos, Pablo Martínez, Matheus Reis y Alejandro Viniegra. Estos dos últimos casos, son futbolistas brasileños con ascendencia mexicana.