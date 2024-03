El nuevo récord negativo que han sumado los Pumas de la UNAM

Pumas volvió a demostrar que como visitante sufre demasiado y no encuentra el camino. El equipo de Gustavo Lema fue goleado ante Toluca y pierde poco a poco la confianza de parte de la afición.

El conjunto universitario tendrá un amistoso ante el club Comunicaciones de Guatemala el próximo 24 de marzo en San José, California. Un partido que servirá para quitar un poco de presión del momento actual de Pumas en el Clausura 2024. El Club Universidad Nacional ha recibido 12 goles en solo 4 partidos.

Los aficionados de Pumas comienzan a perder la paciencia

La afición de Pumas ya pide la salida de Gustavo Lema del club, esto debido a que no ha contado con la regularidad que se esperaba a principio de torneo. El conjunto que dirige Lema bajo hasta la onceava posición en la tabla de clasificación y por el momento no entrarían ni en el Play In para poder participar en la Liguilla del actual certamen.

El cuadro felino ya suma prácticamente 1 mes sin conocer la victoria, una marca que preocupa a la afición universitaria. La última vez que los felinos lograron ganarle a un equipo fuera de casa fue el 7 de octubre de 2023 cuando se enfrentaron a Cruz Azul y se quedaron con los tres puntos. A este récord hay que sumarle que Pumas jugando como visitante se le suma que en los últimos 375 minutos fuera de Ciudad Universitaria únicamente han marcado una sola anotación.

¿Cuánto le queda a Lema en Pumas?

El club del Pedregal deberá mejorar si quiere llegar de la mejor forma a la parte final del torneo y meterse en la Liguilla. Gustavo Lema se está quedando sin crédito y la afición de Pumas está empezando a pedir su cabeza y a esperanzarse con la llegada de un nuevo estratega para este mismo torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

La siguiente visita de Pumas será ante Mazatlán el próximo 5 de abril.

