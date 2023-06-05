Los números que deja Ibrahimović Zlatan tras su retiro

Con el retiro de Zlatan Ibrahimovic, se consumó el adiós de uno de los futbolistas más destacados de los últimos 20 años. Aunque esa distinción cobra sentido con algunas imágenes memorables que dejó a lo largo de 24 años de carrera, es importante desglosar el legado numérico del sueco.

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La carrera de Zlatan

Debutó con el Malmó de su país natal en 1999 y ahí jugó hasta el 2001. En ese lapso, jugó 40 partidos y anotó 16 goles, sin llegar a levantar algún trofeo.

Vistos algunos destellos de su calidad, el Ajax se fijó en él y lo contrató. Vistió su camiseta hasta el 2004, disputó 74 encuentros, 35 anotaciones y 13 asistencias. Ganó dos ediciones del la Eredivisie, la Copa y la Supercopa de los Países Bajos. Ahí comenzó el estrellato.

'Ibra' dio el brinco a Italia y fichó por la Juventus, donde jugó un par de temporadas. Tuvo participación en 70 duelos y festejó 23 tantos, pero no se consagró como lo proyectaba su talento. Fue al Inter de Milán y ahí aumentó su cuota goleadora. Con los 'Nerazzurri', militó tres campañas; en 88 juegos, marcó 57 goles y asistió en otros 25, se coronó tres veces en la Serie A y dos, en la Supercopa de Italia.

Ya con estatus de 'figura', Zlatan recaló en el Barcelona; sin embargo, no tuvo buena relación con Pep Guardiola, entonces entrenador culé, y —durante su único año en la Ciudad Condal— no fue capaz de abandonar la sombra de Lionel Messi. Pese a que sólo jugó 29 partidos, fue autor de 16 goles y responsable de nueve asistencias, que ayudaron a los catalanes a ganar LaLiga, dos Supercopas de España, el Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA.

Buscó salir de España a toda costa y el Milan fue le sirvió como llave. La afición interista se sintió traicionada, pero él encontró su hogar con los 'rossoneri'. Estuvo sólo dos años ahí, suficientes para enamorar a San Siro con base en 42 dianas y 20 pases de gol repartidos en 61 compromisos. Ganó la última Serie A antes del abrumador dominio de la ‘Juve’ y la Supercopa italiana.

Ibrahimovic se mudó a París para firmar con el PSG, club en el que permaneció del 2012 al 2016. Esos cuatro cursos fueron suficientes para que el atacante nórdico se convirtiera —momentáneamente— en el máximo anotador de la institución: 113 pirulos y 44 asistencias en 122 partidos. Se consagró campeón de la Ligue 1 en cuatro oportunidades, conquistó dos Copa de Francia, tres Supercopas y la misma cantidad de Copas de la Liga.

Lo cuestionaban por brillar en un circuito de segundo nivel, así que se marchó a Inglaterra. Con el Manchester United estuvo un par de temporadas. La primera tuvo participación constante (aunque no indiscutible) y, en la segunda, sólo jugó cinco partidos debido a una lesión. Fue parte de la plantilla que conquistó un Community Shield, una Copa de la Liga inglesa y una Europa League.

Partió en busca de una nueva aventura. El Galaxy de Los Ángeles lo acogió para retomar su nivel entre 2018 y 2019. Como era de esperarse para un futbolista de su categoría, dejó 53 goles y 15 asistencias en 58 duelos. Buscaba, no obstante, un reto de mayor alcance y optó por volver al Milan.

A su regreso a la capital de la moda, prometió devolverle gloria a la institución. Batalló, pero fue capaz de ganar la Serie A en 2022 y cerró su segunda etapa con 34 anotaciones y 10 cesiones al compañero en 64 cotejos.

Con la selección de Suecia, disputó cuatro Eurocopas y las Copas del Mundo del 2002 y 2006. En total, saltó al campo en 999 ocasiones y fue el autor de 580 goles.

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