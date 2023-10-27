Las estadísticas revelan quién es el MEJOR JUGADOR del América

Los números de Julián Quiñones en este Torneo Apertura 2023 son muy destacables, en su primer temporada con el América, el futbolista mexicano ha destacado desde su llegada como una pieza clave en el esquema táctico del técnico André Jardine.

Las Águilas marchan en la primera posición de la tabla con 30 puntos y ya aseguraron su boleto a la liguilla de la Liga BBVA MX. El ex jugador del Atlas ha logrado marcar una diferencia en el terreno de juego contribuyendo en el juego ofensivo de su equipo.

‘A mi no me trajeron al América para ser goleador’ Julián Quiñones

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Julián Quiñones entre todos los jugadores del América en el Apertura 2023:



➤1° en goles

➤1° en asistencias

➤1° en xG + xA

➤1° en oportunidades claras creadas

➤1° en toques en el área

➤1° en remates

➤1° en presiones



El mexicano está destinado a brillar con las Águilas. pic.twitter.com/0M9X9UjixN — Statiskicks (@statiskicks) October 26, 2023

De acuerdo a la empresa especializada en la recolección y análisis de datos Statiskicks, Quiñones es el líder entre todos los jugadores de la plantilla, en varios aspectos ofensivos importantes para el club azulcrema. El delantero lidera diferentes categorías como la de goles, asistencias, remates, entre otros.

El impacto del delantero azteca en el ataque es esencial, en 13 Jornadas disputadas, ha anotado más cantidad de dianas que ningún elemento americanista con seis goles. Además de su contribución goleadora, el atacante ha demostrado ser una pieza versátil.

Su visión en el campo y sacrificio le ha generado 5 pases de gol a sus compañeros, lo que ha influido directamente al estilo ofensivo que ha mantenido el cuadro de Coapa durante este certamen.

Con su contribución constante, el sub campeón de goleo actual ha disputado más del 80% de los minutos posibles. Asimismo, el América se prepara para encarar los últimos cuatro juegos de la fase regular del balompié azteca, con la esperanza de toda la afición capitalina de enfrentar una buena liguilla y levantar el titulo 14 en la historia de la institución.

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