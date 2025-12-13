¿FICHAJE BOMBA? Los numeros de Juninho, delantero que esta cerca de ser refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

Este sábado 13 de diciembre del 2025, en las redes sociales se dio a concoer que el conjunto de Pumas ya tendría amarrado a su primer refuerzo para el Clausura 2026 y sería el delantero brasileño Juninho.

La noticia ha generado mucha especulación entre los aficionados Pumas, pues es un futbolista que llegaría procedente del Flamengo, equipo que ha logrado ganar y competir por varios títulos en el 2025 sobresaliendo por su gran nivel, pero en el que Juninho no ha tenida tanta participación pues solo ha marcado 4 goles en 876 minutos disputados.

9️⃣ Juninho viene del Campeón de Libertadores y del Campeón de la Liga Brasileña.



Si Rogerio y Meritao que venían de una división baja de Brasil rindieron. Hay que confiar en el brasileño y sobre todo porque en teoría Pumas va a traer otro delantero.



Buena contratación. pic.twitter.com/uStdPv1W31 — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) December 13, 2025

Es por eso que aquí te dejamos a detalle los números de Juninho y así puedas conocer la relevancia que puede tener su fichaje con Pumas en caso de concretarse.

Los números de Juninho

Juninho a sido jugador de 10 equipos, entre los que destacan: Flamengo y Qarabag. En toda su carrera ha disputado un total de 310 partidos en loas que acumula 15616 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar 70 goles y 20 asistencias. Por lo que promedia 0.22% de goles por juego.

En su etapa con Flamengo, llega al equipo el 15 de enero del 2025 y ha tenido un rol más secundario entrando de cambio. Ha disputado un total de 32 juegos con el equipo, acumulando 876 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado solo cuatro goles.

Una estadistica engañosa pues a pesar de tener varios partidos jugados, no registra tantos minutos en el terreno de juego, por lo que anotar cuatro goles en 876 minutos para un delantero centro puede ser un promedio aceptable.

Su mejor etapa como delantero fue con Qarabağ donde logró marcar 41 goles en 81 partidos disputados.

¿Juninho es fichaje BOMBA para Pumas?

Al conocer las estadisticas de Juninho, es dificil considerar que pueda ser un fichaje bomba para Pumas, en caso de que termine llegando al equipo. Si en el analisis nos basamos solo en sus numeros, no parece ser el delantero que podría solucionar la falta de gol en el conjunto universitario.

Al ser un jugador brasileño con numeros destacados con el Qarabağ, se le puede dar el beneficio de la duda y los aficionados de Pumas podrían ilusionarse con su llegada debido a que es un futbolistas que destaca por su velocidad, explosividad y potencia física, cosas que Efraín podría aprovechar para que le abra espacios y genere jugadas de peligro para otros futbolitas.

Si Juninho termina llegando a Pumas, no sería un fichaje destacado como el de Keylor Navas y sus numeros no lo posicionan como un jugador que vaya a pelear por el título de goleo, pero puede terminar como una sorpresa en el futbol mexicano.