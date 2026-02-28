Ochoa COLABORA con dos goles en contra en la derrota del AEL Limassol y abre dudas a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 28 de febrero del 2026, Guillermo Ochoa tuvo actividad en la Liga de Chipre con el AEL Limassol, que terminó perdiendo 2-3 ante el APOEL FC.

Ochoa se volvió tendencia en las redes sociales pues fue señalado por dos goles en los que muchos consideran que terminó estando mal colocado, motivo de la derrota de su equipo.

Así fue la derrota del AEL Limassol

El primero gol llegó al minuto 41, una jugada de APOEL FC por la banda derecha, un pase filtrado que terminó rematando Daniel Mancini con un tiro cruzado al palo más lejano. Ochoa no se encontraba tan bien colocado y termina siendo el 0-1.

Al minuto 58, Leo Natel lo empató pero los festejos duraron poco pues 59 y tras agarrar mal parado al AEL Limassol, APOEL mandó un pase filtrado por la izquierda, mandan un centro que termina remantando de primer intención el delantero al poste de Ochoa y terminando entrando al fondo de las redes.

El tercero del APOEL llegó al minuto 81, un balón filtrado que no cortar la defensa, y deja a Stefan Drazic mano a mano contra Ochoa para mandar un disparo por un lado del guardameta y aumentar la ventaja.

Sergio Conceicao acercó a su club al 90+1, con un penal bien cobrado. El equipo de Paco Memo perdió y se mantiene 7° en la Liga de Chipre.