OFICIAL: Así se jugará la Final de la Copa del Rey

Este miércoles 4 de marzo del 2026, quedó definida la gran final de la Copa del Rey 2025-2026. Los dos equipos que se enfrentarán buscando sumar un nuevo titulo en sus vitrinas son el Atlético de Madrid vs Real Sociedad.

Los dos clubes hicieron su tarea de poder imponerse en las Semifinales al derrotar al Barcelona y Athletic Bilbao.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

La gran final Atlético de Madrid vs Real Sociedad está programada para el 18 de abril de 2026. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó esta fecha tras coordinar con los clubes semifinalistas, el encuentro será en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con capacidad ampliada a cerca de 72.000 espectadores.

¿Cómo llegan los dos finalistas: Así llegan Atlético de Madrid y la Real Sociedad?

Los finalistas son el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, en el caso del Atléti se clasificó como primer finalista al superar al FC Barcelona. En el juego de ida, los rojiblancos lograron una contundente victoria 4-0, con goles anotados de: Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez y un autogol de Eric García.

La vuelte terminó siendo muy cerrada pues el Barcelona intentó una remontada épica y ganó 3-0 con doblete de Marc Bernal y Raphinha. El global terminó 4-3 a favor del equipo de Simeone.

Por su parte, la Real Sociedad venció al Athletic Club en el derbi vasco, en la ida se impusieron por 1-0 de visitantes con gol de Beñat Turrientes. Para el juego de vuelta, lograron ganar 1-0 con gol de Mikel Oyarzabal desde los once paso.

La Real llega con confianza, buscando su cuarta Copa (1909, 1987 y 2020). Ambos equipos prometen una final intensa: el Atlético con su intensidad y experiencia, frente a la Real Sociedad con su estilo dinámico y ambición.

