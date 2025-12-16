OFICIAL: El calendario del América en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El Club América quiere levantarse lo más rápido posible de lo que sucedió en el Torneo Apertura 2025 y comenzar con el pie derecho el nuevo semestre. Las Águilas ya conocen su calendario de fase regular en el cual iniciarán su actividad contra los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu y después se verán las caras con un renovado Atlético San Luis. Para el club de Coapa no hay margen de error, se sabe al interior que si no hay título al final de cada torneo, es fracaso.

Eso lo sabe André Jardine y compañia, quienes tendrán un relativo comienzo sencillo del Torneo Clausura 2026, pero después las cosas se empiezan a complicar. Por ejemplo, en jornadas consecutivas se enfrentarán a los Rayados de Monterrey y a las Chivas del Guadalajara en la fecha 5 y 6 del calendario.

Calendario del América en el Clausura 2026

J1: vs Xolos de Tijuana

J2: vs Atlético San Luis

J3: vs Tuzos del Pachuca

J4: vs Necaxa

J5: vs Rayados de Monterrey

J6: vs Chivas del Guadalajara

J7: vs Puebla

J8: vs Tigres UANL

J9: vs Bravos de Juárez

J10: vs Gallos Blancos de Querétaro

J11: vs Cañoneros de Mazatlán

J12: vs Pumas UNAM

J13: vs Santos Laguna

J14: vs Cruz Azul

J15: vs Toluca

J16: vs Club León

J17: vs Atlas

Clásicos del América

Habrá que poner especial atención a los tres compromisos que tendrán las Águilas ante sus acérrimos rivales. En la jornada 6 se verán las caras con las Chivas y será hasta la fecha 12 que tengan el Clásico Capitalino frente al Club Universidad Nacional. Finalmente, la Máquina Celeste será su último rival de este tipo de cotejos en la jornada 14. Cabe recordar que, después se tendrán que encarar con los Diablos Rojos del Toluca en la antepenúltima fecha.