CONFIRMADO: Las fechas de TODOS los Clásicos en el calendario del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La revelación del calendario del Clausura 2026 , ha despejado dudas sobre las fechas claves del siguiente semestre del futbol mexicano. Entre ellas, las fechas de los clásicos de la Liga BBVA MX, en la que estarán involucrados los equipos capitalinos, tapatíos y los regiomontanos. Las fechas de los clásicos quedaron de la siguiente manera:



América vs Chivas de Guadalajara / Clásico Nacional / Jornada 6 / Sábado 14 de febrero

Tigres vs Rayados de Monterrey / Clásico Regio / Jornada 7 / Sábado 7 de marzo

Atlas vs Chivas de Guadalajara / Clásico Tapatío / Jornada 7 / Sábado 7 de marzo

América vs Cruz Azul / Clásico Joven / Jornada 14 / Sábado 11 de marzo

Pumas vs América / Clásico Capitalino / Jornada 12 / Sábado 22 de marzo



Te puede interesar: OFICIAL: DT mexicano es confirmado como entrenador de equipo extranjero en 2026

¿Cuáles y cuándo son otros partidos atractivos del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

América, Toluca, Chivas, Cruz Azul tendrán una serie de partidos importantes en el Clausura 2026. El bicampeón del futol mexicano, por ejemplo, debutará el sábado 10 de enero contra uno de los pesos pesados: Rayados de Monterrey en el estadio BBVA. Mientras que las Águilas de André Jardine se estrenarán en el semestre en contra de Xolos de Tijuana el 9 de enero, en el estadio Caliente.

Por su parte, Chivas y Cruz Azul reeditarán la intensa serie de cuartos de final del Apertura 2025 el sábado 21 de enero en la jornada 7, cuando los cementeros reciban al cuadro rojiblanco en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Mientras que los Pumas jugarán ante La Máquina el 14 de marzo en la jornada 11, en la que será un duelo en el que ambos se disputarán la hegemonía de jugar en Ciudad Universitaria.

¿Cuándo termina la temporada regular del Clausura 2026?

Será el domingo 26 de abril cuando termine la fase regular del Clausura 2026, con el último partido entre Cruz Azul y Necaxa. Por otra parte, la final de la Liga BBVA MX está pactada para disputarse el 21 y 24 de mayo.