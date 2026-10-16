OFICIAL: Club América tiene 4 jugadores que valen más de 10 millones de dólares y ninguno nació en México

Club América es la plantilla más cara del futbol mexicano, luego de la integración de varios refuerzos para este Apertura 2026, por lo que le quitó el mote a Chivas, que perdió valor tras dejar ir a Armando González al futbol de Grecia. Lo anterior se debe en gran medida a 4 jugadores que valen más de 10 millones de dólares y ninguno nació en México.

De acuerdo con Transfermarkt, el jugador más caro de las Águilas es el español Carlos Álvarez, con poco más de 16 millones de dólares. El jugador recién se acaba de incorporar al conjunto de Coapa y ya hasta debutó, por lo que su fichaje le suma valor a la plantilla de su equipo.

Álvarez es el jugador más caro de la plantilla del América.|@_carlosalvarez10

Los 4 jugadores de más de 10 millones de dólares

Actualmente, el conjunto azulcrema tiene 4 jugadores con un valor superior a los 10 millones de dólares; 3 de ellos son los recientes fichajes de este Apertura 2026 y uno fue pieza clave en la obtención del tricampeonato de liga.

TE PUEDE INTERESAR:



Carlos Álvarez: El español recién llegó al América para este Apertura 2026 y actualmente tiene un valor en el mercado de 16.8 millones de dólares. Santiago Ramos: El argentino también es uno de los refuerzos del conjunto de Coapa que recientemente debutó en la Liga BBVA MX ante Rayados. El defensa vale 13.5 millones de dólares. Brian Rodríguez: El uruguayo ha sido uno de los mejores jugadores de las Águilas, pieza clave del tricampeonato. Actualmente, tiene un precio de 13.5 millones de dólares. Santiago Bueno: El uruguayo llegó a las Águilas procedente de los Wolves, club de Inglaterra donde milita Raúl Jiménez. Su valor en el mercado es de 11.2 millones de dólares.

América, líder del Apertura 2026

El conjunto azulcrema marcha como líder en este Apertura 2026 con 21 puntos, pese a que tiene un partido menos. Para la jornada 12, las Águilas visitarán al Club León el sábado 16 de octubre a las 7 de la tarde.