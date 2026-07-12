OFICIAL: Chivas supera al América y es la plantilla más CARA de la Liga BBVA MX, ¿cuánto cuesta?

El Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX comienza esta semana y ya hay nueva plantilla más cara en el futbol mexicano. Las Chivas de Guadalajara destronaron a las Águilas del América como el equipo con el valor de mercado más alto de cara al nuevo torneo.

De acuerdo con la valoración de Transfermarkt, los jugadores de las Chivas tienen un valor acumulado de 107.93 millones de euros mientras que el América y sus jugadores solo alcanzan 101.35 millones. Para contrastar, los últimos dos campeones de la LIGA BBVA MX, Toluca en el Apertura 2025 y Cruz Azul en el Clausura 2026, valen 91.65 y 84.6 millones, respectivamente.

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¿Quiénes son los jugadores más caros de las Chivas?

El valor de las Chivas aumentó brutalmente de un torneo a otro gracias al desempeño de sus jugadores bajo el mando de Gabriel Milito y a la incorporación de talento mexicano de primer nivel en el último mercado de fichajes. Sobre esto último, las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda añadieron 14 millones de euros de valor gracias a su adquisición desde Santos Laguna y Xolos de Tijuana.

Armando González es el jugador más caro en toda la LIGA BBVA MX, según Transfermarkt. De acuerdo con el sitio especializado en fichajes, “La Hormiga” vale 15 millones de euros y tiene contrato con las Chivas hasta finales de 2029. Sin embargo, su permanencia en el futbol mexicano parece tener fecha de caducidad porque podría cruzar el charco.

Después del delantero rojiblanco, el segundo jugador mejor valorado del conjunto jalisciense es Brian Gutiérrez. El futbolista mexicano nacido en Illinois, Estados Unidos, es uno de los mejores mediocentros ofensivos del futbol azteca y eso lo coloca con una valoración de ocho millones de euros. El seleccionado nacional buscará consolidarse con el equipo en su segundo torneo con las Chivas de la mano de Gabriel Milito.

🚨 [MASTERCLASS] Chivas es la plantilla más cara de la Liga MX a pesar de invertir menos de 30 millones en todo el equipo,la plantilla está valuada en 107 millones de acuerdo a Transfermarkt. pic.twitter.com/RPFic9T3M5 — Archivismo (@Archivismo) July 11, 2026

Algo importante para contrastar entre los dos equipos más grandes de México es que las Chivas alcanzaron ese valor solo con jugadores de raíces mexicanas. Por su parte, los tres jugadores más caros del América son extranjeros: el estadounidense Alejandro Zendejas (10 millones de euros), el uruguayo Brian Rodríguez (8 millones de euros) y el brasileño Raphael Veiga (7 millones de euros).