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Fútbol

OFICIAL: Cody Gakpo jugará en la Premier League

El delantero neozelandés Cody Gakpo sobresalió en su participación que tuvo en el Mundial de Qatar 2022 y ahora se ha vuelto oficial su llegada a la Premier

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Escrito por: Iván Vilchis

El jugador neozelandés, Cody Gakpo llega oficialmente al conjunto de Liverpool. El delantero deberá viajar inmediatamente a Inglaterra donde le realizarán los estudios médicos pertinentes y harán los trámites necesarios para terminar de completar el movimiento.

Cody Gakpo despertó el interés de varios clubes europeos tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue referente de la Selección de Países Bajos. En total disputó cinco juegos, anotó tres goles y llegó hasta cuartos de final al caer ante Argentina.

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PSV y Liverpool FC han llegado a un acuerdo y ambos clubes evitarán hacer anuncios sobre el acuerdo económico de este traspaso, "pero es una transferencia récord para el PSV", señaló el director general Marcel Brands.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el acuerdo se firmó esta noche y se estima que Liverpool pagaría entre 37 millones de euros más complementos, hasta un total de 50 millones de euros.

Estadísticas de Cody Gakpo

El canterano del PSV Eindhoven llegará al Liverpool con solo 23 años y 1.89 metros de estatura. Debutó en el primer equipo el 25 de febrero de 2018 ante el Feyenoord. En total ha disputado 159 partidos, ha marcado 55 goles y ha dado 50 asistencias. En la Selección de Países Bajos debutó el 21 de junio de 2021 y ha podido marcar seis goles.

Calendario de Liverpool

Regresó la actividad de la Premier League y el conjunto de Liverpool visitó al Aston Villa. Logró ganar el partido 3 a 1 y empieza a enderezar su temporada en la tabla de posiciones, momentáneamente se coloca en la sexta posición.

Antes de que acabe el año tendrá un partido más el 30 de diciembre ante el Leicester. Y tan solo el segundo día del 2023 se enfrentará al Brentford. El posible debut de Cody Gakpo sería ante Brentford o el 7 de enero en la FA Cup ante los Wolves de Raúl Jiménez.

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