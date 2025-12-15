CONFIRMADO: El jugador del Toluca que fue BICAMPEÓN por segunda vez en la Liga BBVA MX

Los Diablos Rojos del Toluca se coronaron bicampeones en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras derrotar a los Tigres de la UANL en una épica y memorable tanda de penales, teniendo en Alexis Vega a su principal figura por anotar el penal definitivo, sin embargo, hay jugador con menos reflectores que también ha sido pieza clave en el esquema de Antonio "Turco" Mohamed y además selló su segundo bicampeonato en el futbol mexicano.

Se trata de Diego Armando Barbosa, lateral derecho que ha sido uno de los jugadores más constantes de los Diablos Rojos y que a pesar de no tener el foco como otras figuras con nombres como Paulinho, Alexis Vega o Nico Castro, es recurrente en las alineaciones del "Turco" y anteriormente ya obtuvo el bicampeonato de la Liga BBVA MX siendo titular con los Rojinegros del Atlas en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

De esta manera, Barbosa se une al selecto grupo de jugadores que han sido bicampeones en dos ocasiones y con diferentes equipos en la historia de los torneos cortos de la Liga BBVA MX.

Jugadores bicampeones en dos equipos del futbol mexicano:



Aldo Rocha - León (Apertura 2012 y Clausura 2013) y Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022)

- León (Apertura 2012 y Clausura 2013) y Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) Julián Quiñones - Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) y América (Apertura 2023 y Clausura 2024)

- Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) y América (Apertura 2023 y Clausura 2024) Diego Barbosa - Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) y Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025)

