OFICIAL: DT mexicano es confirmado como entrenador de equipo extranjero en 2026

El Club Deportivo FAS anunció de manera oficial el nombramiento del mexicano Adrián Sánchez como nuevo director técnico del primer equipo, decisión que fue comunicada a través de los canales oficiales de la institución. La directiva explicó que esta determinación responde a la intención de dar continuidad al actual proyecto deportivo, preservar la identidad de juego del equipo y mantener el liderazgo interno dentro del camerino.

“Anunciamos a Adrián Sánchez como nuestro nuevo Director Técnico del Primer Equipo, quien luego de su labor como asistente cuenta con un conocimiento profundo del plantel y de nuestra idea de juego”, señaló la institución. Asimismo, subrayó que “su liderazgo, su lectura del grupo y la continuidad del proyecto deportivo nos permitirán avanzar con claridad y ambición”.

Adrián Sánchez cuenta con experiencia en diferentes ámbitos del fUtbol, en el plano formativo, dirigió un partido como director técnico de la selección Sub-20 de México. A nivel de clubes, se desempeñó como asistente técnico de Cristian Flores en FAS durante un periodo de 25 partidos oficiales, etapa en la que participó activamente en la planificación y ejecución del modelo de juego del equipo.

Como futbolista profesional, Sánchez tuvo una trayectoria en el balompié mexicano, donde militó en clubes como Puebla, Cruz Azul y Lobos BUAP. Su perfil combina el conocimiento del vestidor, la experiencia táctica y la familiaridad con los sistemas implementados por el cuerpo técnico saliente.

La designación de Sánchez se da apenas cuatro días después de que Club Deportivo FAS confirmara la renuncia de Cristian Flores, quien dejó su cargo tras la eliminación del equipo ante Cacahuatique en los cuartos de final del torneo Apertura 2025. En esa serie, el conjunto tigrillo quedó fuera de la liguilla luego de una definición por penales, pese a haber firmado una fase regular destacada en la que finalizó en la segunda posición de la tabla general.

En busca de un proyecto sólido

Tras oficializar la salida de Flores, la directiva expresó su agradecimiento por el trabajo realizado durante su gestión. “Agradecemos profundamente a Cristian Flores por su entrega, su visión y por sembrar una idea de juego que nos transformó como equipo. Gracias por su dedicación y por ser parte de nuestra historia”, señaló el club.

La directiva del FAS reiteró que los objetivos deportivos se mantienen sin modificaciones. “Seguimos adelante, con el mismo objetivo”, concluye el comunicado oficial.

Club Deportivo FAS disputa sus partidos como local en el Estadio Óscar Alberto Quiteño, ubicado en Santa Ana, El Salvador. El inmueble cuenta con una capacidad aproximada para 17,500 espectadores y es conocido popularmente como “El Cubil Felino” o “La Cueva del Tigre”, un escenario tradicional del fUtbol salvadoreño, caracterizado por la cercanía de la afición con el terreno de juego y el ambiente que genera en cada encuentro.