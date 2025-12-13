Los entrenadores más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX ha sido escenario de procesos técnicos que trascendieron generaciones. Desde los torneos largos del siglo XX hasta la consolidación de los certámenes cortos, un grupo reducido de entrenadores logró construir trayectorias exitosas respaldadas por títulos de liga, con proyectos prolongados o con impacto inmediato en distintos clubes.

Ignacio “Nacho” Trelles se mantiene como una de las figuras más representativas del futbol mexicano. A lo largo de cuatro décadas conquistó títulos con Marte, Zacatepec, Toluca y Cruz Azul, una marca que destaca por su longevidad y diversidad de proyectos.

A su lado figura Ricardo “Tuca” Ferretti, quien alcanzó la misma cifra (siete títulos de Liga) tras coronarse con Guadalajara, Pumas y, principalmente, con Tigres, donde construyó el ciclo más dominante de la era moderna del futbol mexicano, al era dorado para los Universitarios.

Un escalón abajo se encuentra Raúl Cárdenas, con seis títulos de Liga. Su etapa con Cruz Azul en las décadas de los sesenta y setenta dio origen a la época más exitosa del club, antes de sumar una corona más con América, consolidando su lugar entre los técnicos más influyentes en la historia del campeonato.

Víctor Manuel Vucetich acumuló campeonatos con León, Tecos, Pachuca y Monterrey. Manuel Lapuente, por su parte, conquistó ligas con Puebla, Necaxa y América, siendo una figura clave del futbol mexicano durante la década de los noventa. Finalmente, Javier de la Torre logró sus cinco campeonatos exclusivamente con Guadalajara, como parte del histórico “Campeonísimo”, un caso único dentro de esta lista, los tres técnicos con 5 campeonatos.

Enrique “Ojitos” Meza, quien obtuvo cuatro títulos de Liga: tres con Toluca a finales de los noventa y uno más con Pachuca en el Clausura 2007, consolidando procesos competitivos en ambas instituciones.

En la etapa contemporánea, Antonio “Turco” Mohamed ha construido una trayectoria sobresaliente al conquistar cuatro títulos de Liga MX con distintos clubes: Tijuana (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025).

Este registro lo posiciona entre los entrenadores más exitosos en activo del futbol mexicano. Ahora, el estratega argentino busca inscribir su nombre en los libros de historia con un quinto campeonato, siempre que logre revertir el marcador global de 1-0 ante Tigres en la Final del Apertura 2025.

La lista de entrenadores campeones refleja la evolución del futbol mexicano y la diversidad de estilos, contextos y proyectos que han llevado al éxito. Desde procesos de largo plazo hasta gestiones de impacto inmediato, estos estrategas forman parte del registro histórico de la Liga BBVA MX.

