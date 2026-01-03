Oficial: La MLS presenta su balón para la temporada 2026

La Major League Soccer y Adidas presentaron el balón oficial de la temporada 2026, pieza que se utilizará en todos los partidos del campeonato y que marca simbólicamente el inicio de un año clave para el futbol en Norteamérica.

La temporada regular de la MLS 2026 comenzará el sábado 21 de febrero, el calendario tendrá una particularidad relevante, contara con una pausa prolongada entre mayo y junio, motivada por la celebración del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El esférico presenta un diseño en rojo, blanco y azul, colores inspirados en las banderas de Estados Unidos y Canadá, países anfitriones del Mundial. Entre sus elementos distintivos destacan las coordenadas GPS de los 30 estadios de la liga, además de los escudos de todos los clubes, integrados directamente en la superficie del balón.

Leo Messi protagonista de la temporada 2025

El lanzamiento del balón se da pocas semanas después del cierre de la temporada 2025, que coronó por primera vez al Inter Miami como campeón de la MLS. El conjunto de Florida se impuso 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final disputada en el Chase Stadium, Casa de los flamencos, sede que albergó el partido gracias al rendimiento del equipo como local a lo largo del torneo.

Lionel Messi fue elegido jugador más valioso de la final. Aunque no anotó, participó directamente en el desarrollo del marcador con dos asistencias, una para Rodrigo De Paul y otra para Tadeo Allende, además de intervenir en la jugada que derivó en el primer gol, registrado como autogol del conjunto canadiense.

El título también significó el primer campeonato de liga para Javier Mascherano como director técnico, consolidando un proyecto que combina figuras de trayectoria internacional con nuevos talentos sudamericanos.

Con un nuevo balón, un calendario condicionado por el Mundial y un campeón vigente que marcó un precedente histórico, la MLS entra en 2026 con un escenario de alta expectativa desde el arranque.