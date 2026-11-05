OFICIAL: Los jugadores que se retiraron de la Selección Mexicana durante el 2026

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcó el final de una etapa para Guillermo Ochoa, quien anunció su retiro del futbol profesional después de representar a México en seis ediciones mundialistas y recientemente fue homenajeado por el Club América. Otro de los jugadores que analiza su retiro de la Selección Mexicana es Alexis Vega.

El adiós de una leyenda de la Selección Mexicana

Memo anunció el final de su carrera profesional el 21 de julio de 2026, mediante un video y un mensaje publicados en sus redes sociales. El guardameta agradeció a su familia, compañeros y aficionados, y escribió: “Lo di todo, lo dejé todo… en mis equipos y en mi selección, y hoy entrego mis guantes”.

El arquero terminó su trayectoria con seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026. Fue suplente en Alemania y Sudáfrica, para después asumir un papel protagónico en las Copas del Mundo de Brasil, Rusia y Qatar. Mientras que en el más reciente solo disputó alrededor de 20 minutos en un duelo.

Guillermo Ochoa Memo Ochoa se retiró de la selección en 2026 (Foto: Selección Mexicana)

¿Alexis Vega se retira de la Selección Mexicana?

Alexis Vega abrió la caja de Pandora con sus declaraciones, en las que dejó entrever que se retiraba de la Selección Mexicana, con la que suma 7 goles y 8 asistencias en 54 partidos disputados.

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No obstante, se ha rumoreado que Rafael Márquez contempla volver a considerar a Vega para futuras convocatorias, pero hasta la fecha no existe un anuncio definitivo del delantero sobre su retiro de la selección.

Los próximos partidos de la Selecció Mexicana

La Selección Mexicana cerrará el 2026 con dos partidos ante Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El primer encuentro será el 14 de noviembre, a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional de Kingston.

Mientras que el duelo de vuelta se jugará el 17 de noviembre, a las 8:30 de la noche en el Estadio BBVA. México necesita ganar la serie para avanzar al Final Four de marzo de 2027 y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.