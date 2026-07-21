OFICIAL: Guillermo Ochoa anuncia su retiro del fútbol: “Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”
Después de 22 años como profesional Guillermo Ochoa anunció su retiro de las cnachas
Como todo en la vida, también la carrera de un deportista tiene un fin, y en esta ocasión el legandario arquero de la Selección Mexicana anunció el fin de su carrera, esto a través de un video publicado en sus redes sociales.
En el video, que dura poco más de dos minutos, Ochoa manda un mensaje a todos los aficionados del deporte, sobre lo que está sintiendo y agradeciendo a todos los equipos, compañeros y aficionados por seguirlo durante tanto tiempo.
VIDEO DE DESPEDIDA DE GUILLERMO OCHOA
En la descripción del video dejó el siguiente mensaje:
"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.
Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS
Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto."
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