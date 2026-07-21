OFICIAL: Guillermo Ochoa anuncia su retiro del fútbol: “Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”

Como todo en la vida, también la carrera de un deportista tiene un fin, y en esta ocasión el legandario arquero de la Selección Mexicana anunció el fin de su carrera, esto a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el video, que dura poco más de dos minutos, Ochoa manda un mensaje a todos los aficionados del deporte, sobre lo que está sintiendo y agradeciendo a todos los equipos, compañeros y aficionados por seguirlo durante tanto tiempo.

VIDEO DE DESPEDIDA DE GUILLERMO OCHOA

En la descripción del video dejó el siguiente mensaje:

"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.

Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS

Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto."

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