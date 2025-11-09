OFICIAL: El primer semifinalista del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

El Torneo Apertura de la Liga BBVA MX Femenil tiene a su primer invitado a las semifinales; las Máquina Celeste de Cruz Azul. El cuadro capitalino le dio la vuelta a la derrota 1-2 en la ida ante Pachuca y sentenció el juego 5-0 en casa ajena para dejar fuera a las hidalguenses de la liguilla. Con ello, Aerial Chavarín y compañía están entre los cuatro mejores clubes del semestre y buscarán la primera estrella del balompié profesional femenil mexicano.

Martínez, Rodríguez, Blackwood, Calderón y Chavarín fueron las anotadoras por parte del conjunto celeste que silenció totalmente la casa de las Tuzas, equipo que no pudo mantener la ventaja que habían sacado en el cotejo de ida. Ahora, el séptimo lugar de la clasificación general eliminó al sublíder de la competición y tratará de dar una nueva campanada en semifinales.

Con la derrota 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes y con la victoria celeste por 5-0 hoy en el Hidalgo, las de la Noria acabaron con el sueño de Pachuca de obtener su segundo título de la Liga MX Femenil. Por otro lado, el equipo celeste esperará los resultados de los otros cruces de los cuartos de final y así, empezar con el plan para semifinales.

Resultados de ida cuartos de final

Bravos de Juárez 0-1 Tigres de la UANL

Rayados de Monterrey 1-1 Club América

Chivas del Guadalajara 2-2 Deportivo Toluca

Los compromisos de vuelta de dichos partidos se jugarán el día de mañana y podría haber una sorpresa mayúscula en el Nemesio Diez si Toluca logra eliminar al Rebaño Sagrado. Las Diablas Rojas podrían eliminar a una de las candidatas al título y soñar con su primer trofeo en el futbol mexicano escribiendo su nombre con las Tigres, Águilas, Rayadas, Chivas y Tuzas.