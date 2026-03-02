OFICIAL: DESPIDEN al tercer entrenador del Clausura 2026 tras derrota en la Jornada 8

Se acabó la era de Domenec Torrent al frente de los Rayados de Monterrey, la derrota ante Cruz Azul en el Gigante de Acero fue suficiente para que la directiva albiazul le diera las gracias al director técnico español. Tras 37 encuentros dirigidos con 13 derrotas incluídas, el cuadro regiomontano no pudo aguantar más y en plena doble fecha del Torneo Clausura 2026 se quedó sin estratega.

A pesar de estar a un punto de la zona de liguilla (Tigres con 11 unidades en el octavo lugar), La Pandilla nunca se encontró con la idea del ex estratega del Atlético San Luis y el descalabro en casa ante la Máquina Celeste fue la 'gota que derramó el vaso' para que José Antonio Noriega y compañía tomaran la decisión de prescinidir de sus servicios. Por si fueran pocos los problemas de Rayados, a media semana se manifestó un grupo de aficionados albiazules afuera de El Barrial exigiendo explicaciones por el mal paso del equipo.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Tlx8o8byI1 — Rayados (@Rayados) March 2, 2026

Clásico Regio a la vista

El miércoles 4 de marzo, los Rayados de Monterrey recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en un partido en el cual salen como favoritos para llevarse las tres unidades, porteriormente a este cotejo, la Pandilla tendrá que visitar el Universitario para enfrentar a su acérrimo rival; los Tigres de la UANL en una edición más del Clásico Regio.

Por si fuera poco, el martes 10 de marzo volverán a jugar contra Cruz Azul, pero ahora, por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en su duelo de ida. Una semana después, Rayados tendrá que devolver las atenciones y visitará la cancha del Cuauhtémoc para el compromiso de vuelta. Será cuestión de días en los que la directiva regia informe sobre el sustituto de Torrent, ya sea de manera interina o para que acabe los compromisos de este semestre.

Los entrenadores despedidos del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Domenec Torrent se convirtió en el tercer entrenador despedido del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, siguiendo los pasos de Christian Ramírez (Mazatlán FC) y Francisco Rodríguez (Santos Laguna).