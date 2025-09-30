¡OFICIAL! Santiago Gimenez estrenará nueva casa en Europa

Adiós al histórico San Siro, el estadio de la ciudad de Milán será demolido para darle vida a un nuevo inmueble que albergará a los dos equipos de la Serie A; el Internazionale y el AC Milan. Ambos conjuntos se unieron para comprar el terreno y el estadio al Ayuntamiento y poder darle uso al terreno y poder hacer sus planes de renovación que incluyen un nuevo San Siro o en su defecto Giuseppe Meazza.

A través de las redes sociales, tanto el Inter como el AC Milan dieron a conocer la noticia: “El AC Milan y el FC Internazionale Milano están contentos por la aprobación por parte del Ayuntamiento de la venta del San Siro y su zona circundante: un paso histórico y decisivo para el futuro de los clubes y de la ciudad”, menciona parte del escrito.

Dos temporadas más en San Siro

Milan e Inter desembolsaron 197 millones de euros para adquirir la mitad de la propiedad y después desembolsarán cerca de 200 millones de euros para hacer el nuevo estadio. Cabe destacar que, la temporada actual (2025-2026) y la siguiente (2026-2027) se jugarán con normalidad en el inmueble, pero a partir del primer semestre del 2027 comenzarán las obras.

De hecho, ambos clubes confirmaron que el San Siro será demolido al 90% y esperan que en cuatro años (2031) quede finalizada la nueva casa de los equipos. Con ello, se le dirá adiós poco a poco al histórico inmueble que ha sido casa de dos de los conjuntos más importantes no solo de Italia sino de todo el continente europeo.

Cada partido será una despedida

Con la noticia confirmada, cada aficionado que asista a un partido del Milan o Inter lo tomará como un adiós prolongado hasta que empiecen los trabajos de demolición. De hecho, el San Siro tiene 99 años de vida y justamente el próximo año cumpirá los 100 (una cifra histórica) antes de que sea la base para la nueva casa de sus dos equipos.