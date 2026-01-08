OFICIAL: Así se jugará la FINAL de la Supercopa de España; fecha y horarios

La Supercopa de España 2026 ya tiene final confirmada, Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este domingo 11 de enero en Arabia Saudita, en un Clásico que definirá al campeón del torneo y marcará el primer título oficial del año en el futbol español.

El FC Barcelona fue el primer finalista tras una contundente victoria de 5-0 sobre el Athletic Club en las semifinales disputadas el miércoles, resultado que le permitió avanzar sin contratiempos al partido decisivo. Por su parte, el Real Madrid selló su pase a la final luego de imponerse 2-1 al Atlético de Madrid, asegurando una nueva edición del duelo más representativo del balompié español desde la creación de la Supercopa en 1982, en lo que será el Clásico oficial número 263 de la historia.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá, ubicado en Yeda, Arabia Saudita, sede habitual de la Supercopa desde la modificación del formato del certamen. El recinto albergará nuevamente un evento de alcance internacional, con ambos clubes concentrando la atención mediática y de la afición a nivel global.

Fecha y horarios

La final está programada para el domingo 11 de enero de 2026 y se jugará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en España el silbatazo inicial será a las 20:00 horas. Con fecha, sede y protagonistas definidos, la Supercopa de España se decidirá en un Clásico que pondrá frente a frente a Real Madrid y Barcelona en la lucha por el título.

En el plano histórico, la edición 2026 corresponde a la número 42 de la Supercopa de España, antes de disputarse la final, el palmarés del torneo lo encabeza el FC Barcelona con 15 títulos, el más reciente conseguido en 2025, seguido por el Real Madrid con 13 campeonatos, cuyo último trofeo llegó en 2024. Athletic Club y Deportivo La Coruña completan la lista de campeones con tres títulos cada uno.

Esta final será el Clásico número 19 en la historia de la Supercopa de España, en los 18 partidos previos, el Real Madrid mantiene ventaja, aunque el Barcelona se impuso en las dos últimas finales directas entre ambos, disputadas en 2023 y 2025.

El duelo del domingo será el Clásico oficial número 263 en competiciones oficiales

El partido más reciente se jugó el 26 de octubre de 2025, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga, donde el Barcelona se impuso 4-0. Hasta ese momento, el historial acumulaba 262 enfrentamientos, con una ligera ventaja histórica para el Real Madrid.

Además, esta final marcará un hecho inédito en la rivalidad reciente, al tratarse de la cuarta final consecutiva de Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona, luego de las ediciones de 2023, 2024 y 2025, consolidando al Clásico como el eje central del torneo en los últimos años.