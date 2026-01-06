OFICIAL: Tigres anuncia una nueva baja de cara al Clausura 2026

Los Tigres de la UANL han puesto fin a la etapa de Eugenio Pizzuto en el club regiomontano. Con 23 años, el mediocampista mexicano se convirtió en agente libre y buscará una nueva oportunidad en algún equipo de la Liga MX. Con este movimiento, el cuadro dirigido por Guido Pizarro buscará darle oportunidad a juveniles de otras características y seguir con el buen desempeño que han tenido bajo lñas órdenes del 'Conde'.

A través de su cuenta oficial de Twitter/X, los Tigres dieron a conocer la noticia acompañado de un mensaje de agradecimiento al volante nacional. ''Gracias, Eugenio Pizzuto, por tu garra y profesionalismo mostrado en Club Tigres ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga para ti!, destacó el posteo.

🐯🤝 Gracias, Eugenio Pizzuto, por tu garra y profesionalismo mostrado en Club Tigres.



¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga para ti! pic.twitter.com/FgQW64VYjb — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 6, 2026

Un prospecto que pintaba para más.

A sus 23 años de edad, Pizzuto puede presumir su paso por cuatro distintas ligas de futbol. Surgido de las fuerzas básicas del Wellington Phoenix de Australia, llegó a los Tuzos del Pachuca en 2017 para continuar su desarrollo como futbolista profesional. De la categoría sub-20 tuza se fue al Lille de Francia y después se unió a las juveniles del Sporting Braga en Portugal. A mediados de 2023 fue repatriado por Tigres y básicamente estuvo en la sub-23 felina destacando por su plurifuncionalidad en el mediocampo.

Posiblemente su mejor momento fue con la sub-17 de la Selección Mexicana que llegó en 2019 a la final del mundial de la categoría y que lamentablemente cayó con Brasil por marcador de 1-2. Ahora, casi siete años después, Pizzuto tendrá que escuchar ofertas de México o el extranjero en busca de más minutos en su aún muy joven carrera.