OFICIAL: TV Azteca anuncia nuevo REFUERZO para la Copa Mundial de la FIFA 2026

TV Azteca Deportes siempre está a la vanguardia de las tendencias sociales y por ello, ha realizado un movimiento sumamente mediático para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alexa Zuart será parte de nuestro equipo para la justa internacional y sumarle su frescura, sentido del humor e ingenio que solo ella sabe cómo hacerlo. Su más de un millón de seguidores en Instagram, sus casi dos millones en Tik Tok y sus casi 200 mil en Twitter son números que resuenan y respaldan a la nueva integrante de la familia de TV Azteca Deportes.

La reconocida comediante, influencer, actriz y hasta maestra mexicana se presentó en uno de nuestros programas insignia como lo es ''Venga La Alegría'' para confirmar la noticia y agrandar aún más la propuesta de TV Azteca Deportes para un evento tan importante como lo será la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Presentación espectacular

De la mano de nuestros talentos; Renata Ibarrarán y Carlos Guerrero mejor conocido como ''Warrior'', Zuart o mejor conocida en Twitter como @soymuynecia hizo su presentación con bombo y platillo justamente a 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual podrás vivir y disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes.