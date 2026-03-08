¡ÚLTIMA HORA! Jugador de Rayados de Monterrey habría asistido a boda de Farid Dieck horas antes del Clásico Regio

Este sábado 7 de marzo del 2026, el medio ABC Deportes dio a conocer en sus redes sociales que un futbolista de Rayados de Monterrey habría asistido a la boda del influencer Farid Dieck a unas cuantas horas previas al juego del Clásico Regio, Tigres vs Rayados de Monterrey.

El futbolista que habría asistido al evento es el español Óliver Torres. En una foto compartida por el medio antes mencionado, se aprecia con un traje y aseguran que fue a la boda de Farid Dieck y Jessica Fernández.

⚽🇪🇸 Óliver Torres, jugador de Rayados, asistió a la boda de Farid Dieck en el mismo día del Clásico Regio 142. El mediocampista español no disputará el encuentro ante #Tigres debido a una lesión en el muslo derecho sufrida frente a Querétaro, que lo mantendrá fuera varias… pic.twitter.com/Jrhgntf5V1 — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) March 7, 2026

Por el momento, el equipo no ha dado a conocer algo en sus redes sociales al respecto, pero un sector de la afición mostró su enojo en las redes.

Rayados confirma lesión de Óliver Torres

Hace unas horas, previo a que salieran las supuestas fotos del jugador en la boda, Rayados informó de dos bajas para el Clásico Regio. Tanto Óliver Torres y Erick Aguirre fueron reportados como lesionados.

En el caso de Óliver sufrió una lesión de miofascial de isquiotibial derecho en el juego ante Querétaro del pasado miércoles 4 de marzo y ha iniciado su etapa de recuperación.

"El Club de Futbol Monterrey informa que los jugadores Óliver Torres y Erick Aguirre presentaron lesiones en días recientes.

Óliver sufrió una lesión miofascial de isquiotibial derecho durante el partido entre Rayados y Querétaro que se jugó el miércoles 4 de marzo en el Estadio BBVA.

Erick presentó una lesión miotendinosa de cuádriceps derecho durante un entrenamiento.

Ambos jugadores iniciaron su proceso de rehabilitación y el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución."

🏥 @HospitalAngeles Valle Oriente presenta el reporte médico de Oliver Torres y Erick Aguirre.👇🏼#EnLaVidayEnLaCanchahttps://t.co/fp5egQL0eF — Rayados (@Rayados) March 7, 2026

A pesar de su lesión, los aficionados critican que si es real que asistió a una boda, no debería de seguir en el equipo por no estar con sus compañero de cara a la preparación de un juego tan clave ante Tigres.