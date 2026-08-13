Orbelín Pineda anotó gol; así fue la última vez que marcó jugando en México

Uno de los regresos que se dieron este semestre fue el de Orbelín Pineda. El nacido en Guerrero terminó con su aventura europea para volver a tierras mexicanas, donde su ya conocido estratega le pidió para reforzar a los Rayados. Por eso en las recientes actividades de la Leagues Cup marcó, después de años de no hacerlo en el contexto de clubes mexicanos. Así fue su último gol en México.

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¿Cómo fue el último gol de Orbelín Pineda en México?

En el último juego de fase de grupos que los Rayados de Monterrey disputaron en la Leagues Cup, el equipo vino de atrás para lograr el resultado. Vencieron 2-1 a Nashville y la buena noticia fue que Orbelín Pineda encontró el arco. Dicha situación (el mexicano marcando con un club de Liga MX) no ocurría desde hace 5 años… donde precisamente le anotó a su actual equipo.

Y parte de las estadísticas anecdóticas indican que ese último gol que Orbelín marcó antes de irse a Europa, tampoco fue en el contexto de la liga mexicana. En aquel día (16 de septiembre de 2021), Cruz Azul perdió 4-1 la vuelta ante Rayados en la semifinal de vuelta de la Concachampions.

El jugador mexicano tuvo entre sus últimos juegos con Cruz Azul en dicha competición, pues se fue a Europa en el mercado invernal, contratado por el Celta de Vigo. Es por eso que no marcaba gol con un club mexicano desde hace ya varios años. En ese sentido, falta que encuentre el gol en el espacio específico de la Liga MX.

¿Cuándo fue el último gol de Orbelín Pineda en Liga MX?

Ya mencionado el último tanto de Orbelín Pineda jugando para un club mexicano, su último tanto en actividades de Liga MX sucedieron meses antes. Allí el futbolista - en ese entonces - de Cruz Azul marcó su último gol frente a Toluca. Ese día (14 de agosto de 2021) se disputó la Jornada 4 del Apertura 2021, donde La Máquina vapuleó 4-0 a los mexiquenses. Es decir, ya pasaron los 5 años de manera casi exacta.