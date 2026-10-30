Moicano vs Nolan: La Hora para ver EN VIVO la UFC Fight Night de Las Vegas
Moicano vs Nolan es el evento principal de la UFC Fight Night, por ello aquí la información para saber cómo y dónde ver EN VIVO el evento de Las Vegas.
Un nuevo sábado llega y la UFC toma el protagonismo con su función en Las Vegas. Para ello, se presume el Moicano vs Nolan como el evento principal en una función que promete emociones a raudales. Y sin más, he aquí la información para ver EN VIVO el evento pactado para iniciar con las primeras peleas a las 15:00 horas en tiempo del centro de México.
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¿Qué esperar del Moicano vs Nolan de la UFC Fight Night?
El 123 de la UFC en Las Vegas tiene primero al peleador brasileño de 37 años, que en el peso ligero buscará el triunfo ante el australiano Tom Nolan. En esta categoría de las 155 libras el conflicto tiene la experiencia del sudamericano, quien incluso ya tuvo una pelea por el campeonato. Ante eso, el triunfo es un acercamiento para ambos en una posible pelea por la cima en su peso.
Mientras tanto, el australiano de 26 años llega en el que parece mejor momento que Renato, pues acumula cinco victorias de manera consecutiva. Ahora, debe aprovechar su gran oportunidad en un evento estelar de la UFC, recordando que su debut en la empresa fue con derrota. Aunque, de ahí se presentó su quinteta de triunfos que lo colocan como una gran promesa… misma que debe ganar este sábado.
¿Dónde ver EN VIVO el Moicano vs Nolan de la UFC?
Para México, actualmente, existen dos posibilidades streaming para disfrutar de los eventos de UFC.
- Paramount+ - Requieres de una suscripción a la plataforma para disfrutar del contenido del Octágono.
- UFC Fight Pass - Esta es la opción oficial de la empresa, la cual permite ver los combates, repetirlos cuando quieras y acceder a peleas históricas disponibles en la plataforma.
¿Cuál es la cartelera completa de la UFC Fight Night con Moicano vs Nolan como pelea principal?
- Preliminares
Francis Marshall vs Dakota Hope - Peso Pluma
Rodrigo Sezinando vs Theodor Berggren - Peso Wélter
Julian Erosa vs Lee Jeong-yeong - Peso Pluma
Zachary Reese vs Mickey Gall - Peso Mediano
Nick Klein vs Joseph Kropschot - Peso Mediano
Talita Alencar vs Piera Rodriguez - Peso Paja Femenil
Lucia Szabová vs Tainara Lisboa - Peso Gallo Femenil
- Peleas Estelares
Renato Moicano vs Tom Nolan - Peso Ligero
Randy Brown vs Jacobe Smith - Peso Wélter
Ode’ Osbourne vs Cody Durden - Peso Mosca
Yana Santos vs Luana Santos - Peso Gallo Femenil
Jean-Paul Lebosnoyani vs Farman Hasanov - Peso Wélter