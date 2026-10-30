Moicano vs Nolan: La Hora para ver EN VIVO la UFC Fight Night de Las Vegas

Un nuevo sábado llega y la UFC toma el protagonismo con su función en Las Vegas. Para ello, se presume el Moicano vs Nolan como el evento principal en una función que promete emociones a raudales. Y sin más, he aquí la información para ver EN VIVO el evento pactado para iniciar con las primeras peleas a las 15:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Moicano vs Nolan de la UFC Fight Night?

El 123 de la UFC en Las Vegas tiene primero al peleador brasileño de 37 años, que en el peso ligero buscará el triunfo ante el australiano Tom Nolan. En esta categoría de las 155 libras el conflicto tiene la experiencia del sudamericano, quien incluso ya tuvo una pelea por el campeonato. Ante eso, el triunfo es un acercamiento para ambos en una posible pelea por la cima en su peso.

Mientras tanto, el australiano de 26 años llega en el que parece mejor momento que Renato, pues acumula cinco victorias de manera consecutiva. Ahora, debe aprovechar su gran oportunidad en un evento estelar de la UFC, recordando que su debut en la empresa fue con derrota. Aunque, de ahí se presentó su quinteta de triunfos que lo colocan como una gran promesa… misma que debe ganar este sábado.

¿Dónde ver EN VIVO el Moicano vs Nolan de la UFC?

Para México, actualmente, existen dos posibilidades streaming para disfrutar de los eventos de UFC.

Paramount+ - Requieres de una suscripción a la plataforma para disfrutar del contenido del Octágono.

Requieres de una suscripción a la plataforma para disfrutar del contenido del Octágono. UFC Fight Pass - Esta es la opción oficial de la empresa, la cual permite ver los combates, repetirlos cuando quieras y acceder a peleas históricas disponibles en la plataforma.

¿Cuál es la cartelera completa de la UFC Fight Night con Moicano vs Nolan como pelea principal?

Preliminares

Francis Marshall vs Dakota Hope - Peso Pluma

Rodrigo Sezinando vs Theodor Berggren - Peso Wélter

Julian Erosa vs Lee Jeong-yeong - Peso Pluma

Zachary Reese vs Mickey Gall - Peso Mediano

Nick Klein vs Joseph Kropschot - Peso Mediano

Talita Alencar vs Piera Rodriguez - Peso Paja Femenil

Lucia Szabová vs Tainara Lisboa - Peso Gallo Femenil

Peleas Estelares

Renato Moicano vs Tom Nolan - Peso Ligero

Randy Brown vs Jacobe Smith - Peso Wélter

Ode’ Osbourne vs Cody Durden - Peso Mosca

Yana Santos vs Luana Santos - Peso Gallo Femenil

Jean-Paul Lebosnoyani vs Farman Hasanov - Peso Wélter