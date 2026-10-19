WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 19 de octubre | Horario y cartelera

Este inicio de semana promete ser uno de los más interesantes en el mundo del wrestling luego de lo sucedido hace unos días en el Money In The Bank 2026. Por tal motivo, luce interesante conocer qué es lo que le espera a los amantes de la WWE en el Monday Night RAW de esta noche.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será durante este lunes 19 de octubre cuando la WWE presente una edición más de RAW, su programa principal que se ha vuelto imposible de ver para los fanáticos que siguen de cerca lo que ocurre con luchadores como Roman Reigns, Chad Gable, Penta 0 Miedo y Dragon Lee.

¿Cuál es la cartelera de la WWE para el RAW de hoy?

Tal y como se ha hecho costumbre a lo largo de los últimos meses, la WWE no ha confirmado la cartelera completa de RAW a solo unas horas para el comienzo de este evento; sin embargo, sí ha dejado detalles de lo que ocurrirá y de los segmentos que se realizarán.

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El más importante, sin lugar a dudas, será la aparición de Roman Reigns, quien regresará a la empresa por primera vez después de defender su Campeonato Mundial Pesado en Money In The Bank frente a LA Knight y que le dará un mensaje a Sami Zayn previo a Crown Jewel.

Del mismo modo, la WWE tiene programado un mano a mano entre Joe Hendry y JD McDonagh, integrante de El Día del Juicio. Finalmente, vale decir que se espera la presencia de la sangre mexicana como ocurre cada ocho días, destacando la posible presencia de Penta, el Zero Miedo frente a Bron Breakker.

En ese sentido, también se espera un combate por el Título de Tercias de la AAA en donde los Perros del Mal, Daga, Berto y Ángel, se medirán a un equipo integrado por Psycho Clown, La Parka y Mr Iguana.

¿Cuándo y a qué hora ver Monday Night RAW WWE hoy 19 de octubre?

Se trata, sin duda, de uno de los programas más esperados por los amantes del wrestling a nivel nacional e internacional. El Monday Night RAW de la WWE finalmente ha llegado, motivo por el cual debes saber que el evento comenzará a las 18:00 horas y se podrá ver a través de Netflix.

