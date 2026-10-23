Volkanovski vs Evloev: La hora para VER EN VIVO la función de UFC Fight Night 333

Este sábado 24 de octubre de 2026 las artes marciales mixtas viajarán a los Emiratos Árabes Unidos para el UFC Fight Night 333. Por ello, este artículo te comparte la mejor información sobre cómo y dónde ver EN VIVO las peleas del octágono. El evento comenzará alrededor del mediodía con las primeras peleas, donde se espera el confrontamiento estelar de Volkanovski vs Evloev.

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¿Qué esperar de la pelea de Volkanovski vs Evloev en UFC Fight Night 333?

En una función donde también se expondrá el cinturón de Peso Gallo (Dvalishvili vs Yan), Alexander Volkanovski buscará la retención de su título a los 38 años, teniendo como puntos fuertes su experiencia y peleas donde poco a poco desgasta al rival. Recordar que su registro en UFC indica 28 triunfos por 4 caídas. Según algunos sitios especializados, parte como favorito para esta pelea.

Del lado del retador se destaca su invicto de 10 peleas en el octágono de UFC, donde también se comenta mucho su gran calidad en el panorama general al momento de pelear. Sin embargo, muchos dudan de su potencial, pues no es un experto en finalizaciones. Todas sus peleas han terminado en decisión de los jueces. Por ello, es la oportunidad perfecta para demostrar su valía ante el monarca.

¿Dónde ver Volkanovski vs Evloev de la función UFC Fight Night 333?

La función completa de este sábado 24 de octubre donde el australiano y el ruso protagonizarán la pelea estelar, tiene dos opciones para observarse desde territorio mexicano.

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Esta plataforma recién adquirió los derechos de las peleas que UFC ofrece semana con semana, por lo que debes suscribirte a su plataforma streaming. UFC Fight Pass - Mientras que esta opción es la ofrecida directamente por la empresa, con acceso a las peleas EN VIVO, repeticiones y mucho más contenido exclusivo.

¿Cuál es la cartelera completa de UFC Fight Night 333 con Volkanovski vs Evloev como estelar?

Primeras Peleas

Colby Thicknesse vs Asaf Chopurov - Peso Gallo

Abubakar Vagaev vs Jacob Malkoun - Peso Medio

Bolaji Oki vs Daniel Santos - Peso Pluma

Kody Steele vs Noah Gugnon - Peso Ligero

Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari - Peso Paja

Peleas Preliminares

Azamat Murzakanov vs Dominick Reyes - Peso Semipesado

Nikita Krylov vs Abdul Rakhman Yakhyaev - Peso Semipesado

Abus Magomedov vs Cam Rowston - Peso Medio

Grant Dawson vs Nurullo Aliev - Peso Liigero

Peleas Estelares

Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev - Por el título del Peso Pluma de UFC

Petr Yan vs Merab Dvalishvili - Por el título del Peso Gallo de UFC

Lone’er Kavanagh vs Ramazan Temirov - Peso Mosca

Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev - Peso Pesado

Aaron Pico vs Losene Keita - Peso Pluma