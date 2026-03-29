Espeluznante nocaut de Alexa Grasso en la UFC; dejó inconsciente a su rival (VIDEO)

¡Viva México! La peleadora mexicana, Alexa Grasso, regresó a la senda del triunfo de manera espectacular al noquear de manera espeluznante a la estadounidense Maycee Barber en el primer asalto dentro del UFC Fight Night que se celebró en la Pledge Arena In Seattle, Washington.

A los 2 minutos con 40 segundos de apenas el primer episodio, la nacida en Guadalajara, Jalisco, conectó un brutal cruzado de izquierda que impactó en la barbilla de Barber, quien cayó fulminada en la lona, sin embargo, Grasso rápidamente realizó los ganchos en el piso para intentar someterla pero el referí en turno llegó a tiempo para salvar a la norteamericana que ya había quedado inconsciente con el primer golpe.

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En un gran gesto deportivo, Alexa Grasso se colocó en cuclillas frente a Barber y esperó respetuosamente hasta que su rival diera muestras de reacción, luego de ser revisada por el referí Mike Beltrán y los doctores presentes en la arena, sin embargo, no logró reincorporarse en más de un minuto.

ALEXA GRASSO 🇲🇽 FULMINANTE 🥵🥵 Termina la pelea de forma brutal en el primer round 🔥#UFCSeattle | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/gOan1Tv6SL — UFC Español (@UFCEspanol) March 29, 2026

Finalmente, pasó el susto para los presentes en la arena y Barber recuperó la consciencia para estar presente en el anuncio oficial que decretó como ganadora a Alexa Grasso.

¿Qué sigue para Alexa Grasso en el UFC tras su nocaut ante Maycee Barber?

Con el triunfo ante Maycee Barber, Alexa Grasso regresó a la senda de la victoria luego de tres peleas sin poder hacerlo tras empatar con Valentina Shevchenko, posteriormente perder contra la actual campeona y finalmente tras caer por decisión ante la brasileña Natália Silva el pasado 10 de mayo de 2025, además, superó una fractura en la pierna sufrida en 2024.

Graso, rankeada número 3 en el peso mosca femenino, venció a Barber (5), y con esto, renacen las esperanzas de volver a pelear por el título, el cual aún ostenta Valentina Shevchenko, quien aún no tiene combate programado para exponer su título.