Preocupación para Rafa Márquez: Raúl Jiménez tardará más de lo previsto en recuperarse de su lesión

Raúl Jiménez fue una de las grandes ausencias de la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. El delantero no estuvo presente en la lista de Rafael Márquez debido a que se encuentra en plena recuperación de una lesión en la rodilla que lo dejó marginado de las canchas desde el día 16 de septiembre cuando sufrió un golpe en un partido contra Everton por la Carabao Cup.

Diversos reportes estimaban que el ‘Lobo de Tepeji’ regresara a las canchas en seis semanas. Tras la fecha FIFA, ya pasaron tres de ellas y el panorama era alentador pensando en el próximo duelo de México, que será ante Jamaica por la Concacaf Nations League. Sin embargo, desde Inglaterra señalan que la recuperación de Jiménez llevará más tiempo de lo estimado.

La lesión de Raúl Jiménez no tiene fecha de recuperación

De acuerdo a la información que comparte el periodista Liam Keen, especializado en cubrir al Wolverhampton diariamente, Raúl Jiménez tardará más tiempo en recuperarse de su lesión de rodilla de lo que el club había estimado desde un inicio. A estas alturas, no se puede dar un plazo concreto para su regreso a los terrenos de juego.

|Instagram: Raúl Jiménez

Esta información cae como un baldazo de agua fría para Rafa Márquez, ya que se estimaba que Jiménez llegue en óptimas condiciones para el próximo parón de selecciones. No obstante, el futuro del delantero es incierto y podría volver a perderse la convocatoria por lesión. Todo dependerá de cómo evolucione su físico en las próximas semanas.

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Entrenador de Wolves se refirió a la situación de Raúl Jiménez

César Peixoto, técnico del Wolverhampton, abordó el tema sobre el delantero mexicano tras la conclusión de la fecha FIFA y también pudo confirmar que todavía no se encuentra en condiciones de regresar a la actividad, por lo que su ausencia se prolongará más de lo previsto.

Según lo dicho por el estratega, la recuperación del exAmérica llevará más tiempo, aunque remarcó que no ha sufrido ningún retroceso durante el proceso de recuperación. Su decisión de mantenerlo fuera del equipo responde tanto al diagnóstico médico como a las sensaciones del propio jugador.

“Su recuperación va a tardar un poco más. No ha sufrido ningún retroceso; se trata del diagnóstico y de cómo se siente Raúl. Todavía no se siente lo suficientemente cómodo”, señaló Peixoto al referirse a la situación del atacante mexicano”, expresó Peixoto.