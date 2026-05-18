Llegó como figura a Chivas, pero solo anotó 1 gol y salió por la puerta de atrás por su bajo rendimiento

A lo largo de su historia, las Chivas del Guadalajara han contado con futbolistas de élite que han llevado al club a lo más alto a nivel nacional; no obstante, también destacan jugadores que llegaron como auténticas figuras pero que, sin embargo, decepcionaron en su etapa en la institución.

Chivas vs América | Clásico Nacional en TV Azteca Deportes

Probablemente, el caso más conocido de los últimos años fue el de Oribe Peralta, quien arribó a Verde Valle con el objetivo claro de ser ese elemento diferenciador al ataque. Tristemente para su causa, el Cepillo salió de Chivas con más pena que gloria debido a sus complicados números.

Oribe Peralta, el jugador que decepcionó en Chivas y salió por la puerta de atrás

Nacido el 12 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila, Oribe Peralta fue un jugador profesional que tuvo la suerte de ser seleccionado nacional, así como de formar parte de equipos trascendentes en México como Morelia, Santos, América, Jaguares y las Chivas del Guadalajara.

Te puede interesar: ¿Qué luchadores podrían quitarle el Título Intercontinental a Penta?

Te puede interesar: El jugador de 16 años que habría elegido a México sobre Francia

Oribe tuvo un par de etapas en Verde Valle; sin embargo, fue en la última en donde decepcionó a propios y extraños. Tras su paso por el América, el Cepillo retornó a Chivas del 2019 al 2021, en una época en donde el Guadalajara necesitaba un líder que pudiera hacerse presente en el marcador de forma frecuente.

Tristemente para la causa tapatía, la realidad es que, en los cinco torneos en los que estuvo, Oribe Peralta solamente anotó dos goles oficiales, mismos de los cuales uno fue en Liga. Estos tantos se distribuyeron en 28 juegos, por lo que anotó un gol cada 14 partidos según estos números.

¿En qué equipo Oribe Peralta tuvo mejores números?

Si bien su etapa en Chivas no fue la mejor, la realidad es que Oribe Peralta es considerado uno de los delanteros mexicanos más rentables de las últimas dos décadas. De hecho, su mejor etapa fue en el conjunto lagunero, equipo en donde registró 98 anotaciones y 49 asistencias en 264 juegos disputados.